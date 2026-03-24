Suspendidas as queimas agrícolas desde mañá mércores

A Consellería do Medio Rural adoptou, como medida preventiva, a suspensión temporal -desde mañá mércores e ata novo aviso- das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia. Quedan excluídas desta medida as queimas prescritas controladas que executa o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), que están debidamente planificadas e dispoñen dos medios de extinción precisos.
A medida preventiva adoptouse tras avaliar a evolución da situación meteorolóxica e unha vez analizados polo miúdo os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de lume. Tense ademais en conta que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control.
Asemade, a Xunta pide unha vez máis a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que teña coñecemento, dado que desde mañá e ata novo aviso non está permitido o uso do lume para ningunha actividade agrícola e forestal por parte dos particulares. A maiores, a Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.