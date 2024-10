“A Suprema volverase pagar máis que a carne xenérica, a industria galega terá que rectificar”

O mercado da carne de vacún está a ter unha alta demanda e cotizacións en ascenso. A venda de animais vivos para Marrocos deixou sen xatos o sur de España e os compradores están a desprazarse cara ao norte en busca de subministro. A situación está a provocar incerteza no sector e logo de coñecer a opinión de algúns gandeiros, falamos con cooperativas, organizacións agrarias e tratantes para valorar a situación e coñecer que impacto pode ter esta situación no mercado galego.

José Ramón González. Unións Agrarias

“A culpa principal é das industrias galegas, que non foron capaces de vela vir, e que deixaron que industrias de fóra lles leven os becerros”

Dende Unións Agrarias, José Ramón González indica que a nivel estatal, trátase dun problema “puntual” provocado polo incremento “brutal” da exportación a países árabes. “A escaseza de animais provocou unha suba potente de prezos que, segundo se estima, seguirá ata finais de ano”.

Porén, a nivel autonómico critica que hai un problema estrutural, que levou a que os prezos de fóra superaran aos do mercado da IXP Ternera Gallega. “O primeiro que debemos ter en conta é que temos un problema na Mesa de Prezos de Ternera Gallega que levou á saída de animais para fóra, cando facían falla aquí”, puntualiza. Aclara que no caso da Suprema, dito problema corrixirase só, xa que non hai ningunha razón para sacar animais ao mercado nacional, cando aquí pagaranos máis.

González ten claro que a principal culpa téñena as industrias galegas, “que non foron capaces de ver vir a situación e deixaron que industrias de fóra lles levasen os becerros, cando aquí se presupón que temos que ser conscientes do que temos e deberíamos estar por encima do mercado nacional, xa que somos a IXP de calidade top”, razoa. Destaca que as industrias de fóra cando viron que en Galicia podían comprar, cando de normal non compran, comezaron a demandar produto. “É un problema de todos, no que fallamos todos, pero principalmente as industrias”.

Aínda que apunta á industria, tamén destaca que a IXP ten un problema a corrixir dende a dirección. Considera que na actualidade dábanse situacións “anormais”, como que se pagaba máis un produto xenérico que un amparado pola IXP. “Iso só se produciu por descoido da Mesa de Prezos e porque pensaron que as industrias de fóra nunca chegarían a vir comprar aquí”.

En canto ós prezos, a pesar de que hai inestabilidade, pon de exemplo o que el mesmo cobrou nesta semana: 6,5 euros kg/canal e 3,85 euros kg/vivo, por unha conformación U (entre 320 e 350 kg).

A cuestión de canto se prolongará no tempo, González especula que en xaneiro/febreiro seguramente haberá máis oferta que demanda e caerán algo os prezos. Aínda así, “nestes momentos é complexo vaticinar o que pasará no futuro”.