SUPRACTYL, o bioestimulante rexenerativo que aumenta a produción e calidade do millo

O principal reto da agricultura actual é vencer os límites de produción e calidade en situacións cada vez máis esixentes e competitivas. En ocasións, a baixa calidade dos solos de cultivo afecta a súa capacidade para reter nutrientes e ao seu potencial fertilizante. Ao mesmo tempo, períodos prolongados de seca someten a planta a condicións de estrés.
Neste contexto, xorde Supractyl Core, un bioestimulante rexenerativo deseñado para optimizar o desenvolvemento celular e mellorar a absorción de nutrientes. A eficacia da gama Supractyl, deseñada por Timac Agro, reside na inclusión dunha supramolécula de última xeración. A súa misión é controlar o fluxo de achega das diferentes substancias bioestimulantes contidas no produto.
Maior dispoñibilidade de nutrientes
Os ensaios técnicos de Timac Agro demostraron que a aplicación en millo de Supractyl Core actúa directamente sobre os nutrientes bloqueados ou retrogradados no solo e na planta, logrando melloras específicas na súa mobilización.
Con Supractyl, o millo aproveita ata un 20% máis de nitróxeno, un 50% máis de fósforo e un 30% adicional de potasio. Potencia ademais unha maior absorción de micronutrientes
Deste xeito, o millo é capaz de aproveitar ata un 20% máis de nitróxeno, un 50% máis de fósforo e un 30% máis de potasio, ademais doutros micronutrientes como o boro, o ferro, o manganeso e o cinc, incrementando de forma significativa a súa asimilación por parte da planta (+20% de boro, +17% de ferro, +20% de manganeso e +30% de cinc).
Son micronutrientes específicos con funcións clave: o ferro optimiza a fotosíntese para evitar a clorose férrica, o manganeso activa sistemas enzimáticos esenciais, o cinc é fundamental para a síntese de hormonas de crecemento e o boro para a floración.
Supractyl estimula o desenvolvemento de raíces secundarias e pelos absorbentes, mellorando a respiración radicular
Ao mesmo tempo, Supractyl interactúa co solo e activa a vida microbiana, exercendo unha serie de accións sobre a rizosfera, estimulando o desenvolvemento de raíces secundarias e pelos absorbentes, coa mellora da respiración radicular.
Aplicación
Supractyl absórbese tanto por vía foliar como por vía radicular, polo que pode aplicarse en calquera momento do cultivo, ata a floración. As doses recomendadas son de 2-3 litros por hectárea, podendo chegar ata os 5 litros.
Para mesturas no tanque, debe consultarse previamente cos técnicos (ver contactos ao pé do artigo). Timac Agro dispón tamén en Galicia de servizo de aplicación con dron.
Protección fronte ao estrés
A aposta polos bioestimulantes na nutrición vexetal faise imprescindible nun contexto de cambio climático, con períodos de seca prolongados que someten a planta a estrés.
Existen tres tipos de compostos bioactivos en Supractyl que exercen a acción rexenerativa:
- O C-Ax 1 para un maior desenvolvemento vexetal, que se encarga de activar a división celular, o crecemento e a xeración de estruturas vexetais.
- O C-Ax 2 para unha maior actividade metabólica, que estimula os fluxos enerxéticos que optimizan o aproveitamento final da fotosíntese.
- O C-Ax 3 con efecto rexenerativo e antiestrés, que estimula os procesos metabólicos e defensivos da planta.
Deste xeito, Supractyl axuda a planta a superar calquera tipo de estrés, xa sexa por condicións climáticas ou polo efecto de tratamentos herbicidas, que poden exercer certa toxicidade sobre a planta.
Modo de acción
O gran avance de Supractyl, que marca a diferenza con respecto á bioestimulación tradicional, é a existencia da molécula SMR, que, a modo de supraestrutura de almacenamento complexa, consegue maximizar a eficacia dos compoñentes bioestimulantes.
Ao contactar coas células da superficie radicular, prodúcese unha disgregación en unidades moleculares de menor tamaño que, á súa vez, experimentan cambios conformacionais que facilitan a liberación de substancias bioestimulantes activas, que pasan ao interior da planta.
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