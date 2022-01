Subvencións para a financiación de proxectos de grupos operativos no agro galego

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 28/02/2022

Resumo:

Publicouse hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución de axudas da Consellería do Medio Rural para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación. O obxectivo principal destas subvencións é fomentar iniciativas innovadoras no medio rural, en áreas prioritarias de actuación, tales como a xestión sustentable dos recursos naturais, sistemas agrarios de produción, cadea agroalimentaria, bioeconomía ou aplicación das TIC ao sector. As persoas interesadas dispoñen do prazo dun mes para presentar a solicitude de maneira telemática.

Os grupos operativos deberán estar formados, polo menos, por dous membros. Buscan poñer en marcha iniciativas innovadoras en materia de sustentabilidade agrícola que representen un avance significativo fronte ás tecnoloxías utilizadas nunha área xeográfica, sector produtivo ou campo específico nos ámbitos agrícola, gandeiro, forestal ou da industria agroalimentaria.

Os beneficiarios destes fondos poderán ser agricultores, gandeiros, silvicultores, organizacións representativas, investigadores ou persoas que desenvolvan por conta propia a súa actividade no eido do medio rural. Tamén, empresas do sector agrícola, gandeiro ou forestal e as súas organizacións representativas, cooperativas agrarias e as súas asociacións, e outras entidades que demostren intereses no fomento da competitividade da agricultura, na sustentabilidade dos recursos naturais e do clima ou desenvolvemento das economías e comunidades rurais.