Subas xeneralizadas esta semana dos prezos dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as cotizacións desta primeira semana de marzo dos produtos lácteos, destacando a recuperación dos prezos da manteiga e do leite en po, unha alza iniciada en febreiro tras varios meses de continuos descensos.

Captura de pantalla 2026-03-05 121154

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta primeira semana de marzo para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 430 €/100 kg, +4,1 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 237 €/100 kg, +4,6 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 321 €/100 kg, +3,4 % ,,
-Queixo cheddar: 335 € /100 kg -0,7 % nas últimas catro semanas

O prezo do leite spot en Italia marca mínimos dos últimos anos e sitúase enos 0,21 euros o litro.

En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións están a ser tamén á alza:

Captura de pantalla 2026-03-05 121221

En canto ás últimas cotizacións do Global Dairy Trade (GDT), a principal subasta internacional de lácteos, operada pola cooperativa neozelandesa Fonterra, concluíu a súa poxa desta semana cunha suba dos produtos lácteos do 5,7 %. Así, houbo unha suba do 4,5 % no leite en po enteiro, o desnatado revalorizouse un 9,1 % respecto á última poxa; a cotización da manteiga subiu un 6,1 %, mentres que a cotización do queixo remontou nun 4,3%.

Captura de pantalla 2026-03-05 121300

Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 3,3 % nesta primeira semana de marzo en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun 1,6 %.

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea

