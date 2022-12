Subas nos prezos medios dos becerros de recría en Silleda

Cotizan á alza os tenreiros de recría na Central Agropecuaria de Galicia. Novo récord absoluto no prezo medio dos becerros carniceiros. Subas no porco cebado e mantense sen cambios o mercado do ovo

A Central Agropecuaria de Galicia-Abanca, que se celebra no recinto feiral de Silleda (Pontevedra), rexistrou este martes subas nos prezos medios dos becerros de recría e en boa parte das categorías dos animais carniceiros. No vacún maior tamén houbo subas nos prezos das vacas de primeira e segunda.

Nesta sesión acadouse un novo récord absoluto no prezo medio dos becerros carniceiros, con 1.032,57 euros. Ata o momento a cifra máxima foran os 1.031,74 euros que se rexistraran o pasado 18 de outubro. Como consecuencia disto, tamén se acadou o récord absoluto no volume de transacción de becerros carniceiros, con 155.918 euros, fronte ós 142.385 euros que figuraban de máximo e que se rexistraran o 9 de agosto deste ano.

Nas mesas de cotización do porcino, o porco cebado experimentou subas en tódalas categorías, mentres que os leitóns se manteñen sen cambios. O mercado do ovo tampouco sufriu variacións esta semana.

Co repaso detallado polas cotizacións medias das diferentes seccións e categorías do vacún coñecemos a evolución do mercado con respecto da semana pasada. Cómpre ter presente que existen factores condicionantes dos mesmos, como a calidade dos exemplares, que determina o prezo de cada animal.

Na recría de raza frisoa, o prezo de referencia dos becerros máis novos, os de menos de 20 días, tivo unha suba de 2 euros e sitúase nos 61 euros. Nos tenreiros de entre 20 e 50 días, o prezo medio atópase nos 96 euros, logo dun incremento de 4 euros. Os animais de máis de 50 días experimentaron un aumento de 19 euros con respecto da semana pasada e o prezo medio acada os 131 euros.

Nos becerros de recría de cruzamentos industriais, os animais de menos de 20 días acusaron unha baixada de 33 euros e cotízanse de media a 247 euros. As femias desta sección tiveron un aumento de 7 euros e o prezo medio atópase nos 226 euros. Os tenreiros de entre 20 e 50 días rexistran un suba de 27 euros e acadan os 321 euros, mentres as femias desta idade descontan 3 euros e quedan cun valor medio de 253 euros. Nos animais de máis de 50 días os machos suman 7 euros e o prezo medio sitúase nos 504 euros. Pola contra, o valor medio das femias cae 82 euros ata os 297 euros.

No caso dos tenreiros carniceiros, á marxe de acadarse un novo récord absoluto no prezo medio (1.032,57 euros), houbo subas destacadas nos animais de cruces industriais. Os machos experimentaron un incremento de 122 euros e o prezo medio sitúase nos 1.048 euros. Nas femias produciuse unha suba de 145 euros e o valor de referencia é de 980 euros. Nos animais de Rubia Galega, as femias tiveron un aumento de 261 euros e o prezo medio acada os 1.105 euros. Nos machos desta raza houbo unha baixada de 119 euros e o prezo de referencia queda nos 1.070 euros. Adxudicáronse só 2 becerros frisóns, que marcaron un prezo medio de 447 euros. Para os animais comercializados baixo o selo da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega Suprema o prezo medio foi de 1.067 euros, logo dunha suba de 83 euros.

No vacún maior producíronse subas só nas categorías intermedias. O valor medio das vacas da categoría extra foi moi semellante ó da semana pasada, só un euro por debaixo, e quedan nos 2.115 euros. Nas vacas de primeira houbo unha suba de 39 euros e o prezo medio é de 1.164 euros. Nas vacas de segunda produciuse un incremento de 14 euros e o prezo medio queda nos 760 euros. Para as vacas de desfeito o prezo de referencia é de 429 euros, o que supón 42 euros menos que a semana pasada. Os animais comercializados baixo o selo Vaca e Boi de Galicia tiveron un prezo medio de 2.809 euros, fronte ós 935 euros da semana anterior.

Subas no porco cebado

Na mesa de cotizacións do porcino rexistrouse esta semana unha suba en tódalas categorías do porco cebado e só se mantén o mesmo prezo para os leitóns. Así, o porco selecto e o normal tiveron unha suba de 0,05 euros e acadan un valor de 1,665 e 1,64 euros o quilo, respectivamente. Os porcos de Canal II están a 2,130 euros ó experimentar unha suba de 0,07 euros. Nos animais de desvelle houbo un incremento de 0,02 euros e o prezo sitúase entre os 0,78 e os 0,84 euros o quilo.

O prezo mantense sen cambios esta semana nos leitóns. Os exemplares chegados dunha única granxa están nos 69 euros (cun prezo de 3,45 euros o quilo) e os animais procedentes de varias ganderías cotízanse a 64 euros e cun prezo por quilo de 3,2 euros.

O mercado do ovo continúa estable esta semana. Os ovos da XL están a 2,8 euros a ducia, os da L a 2,59 euros, os ovos da M a 2,23 e os da S a 1,98 euros a ducia. As galiñas de descarte semipesadas sitúanse entre os 0,31 e os 0,38 euros.

O prezo do coello segue en 2,70 euros o quilo na Mesa de Prezos Nacional do Coello (Loncun).