Subas nos becerros frisóns no Mercado de Amio

Na sesión deste mércores no Mercado de gando de Amio (Santiago) apreciouse unha suba de 10 euros nos prezos do vacún menor de raza Frisoa, segundo a sondaxe realizada entre os usuarios do mercado. Por razóns de axuste técnico, tamén se levou a cabo unha suba xeral dos prezos do vacún mediano e maior.

En canto á Mesa de Cotizacións da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega acordaron manter sen cambios os prezos para tódalas clases e categorías desta carne. Esta mesma semana agárdanse os resultados do estudo que está a realizar a Consellería de Medio Rural sobre o impacto da suba dos custos de produción no sector.

En canto á asistencia de gando, contabilizáronse 1.838 reses, o que supón 47 animais máis que a semana pasada. Houbo 1.508 cabezas de vacún menor (56 máis que na sesión anterior), 154 de vacún mediano (23 máis) e 176 exemplares de vacún grande (32 reses menos).

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (27-IV-2022).