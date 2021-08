Subas no vacún mediano en Amio

O Mercado do Gando de Amio, en Santiago, rexistrou este mércores novas subas no vacún mediano. En concreto, as canais deste tipo de gando conseguiron un incremento de 5 céntimos. Mentres, as canais de vacún maior da clasificación P experimentaron unha baixada de 5 céntimos.

Estas foron as únicas variacións dos prezos na xornada. Así, tanto no cebo como a mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega mantiveron os prezos da sesión anterior para tódalas categorías e calidades.

En canto á asistencia, o mercado contou con 1.553 reses, o que supón un total de 385 animais menos que a pasada semana. Houbo 1.205 cabezas de vacún menor, 356 menos que a feira anterior, 189 de vacún mediano (8 máis) e 159 de vacún grande (37 reses menos).

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (11-VIII-2021).