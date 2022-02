Subas na recría de Rubia Galega e de cruces industriais de cor no Mercado de Amio

Recría no recinto ferial de Amio. // Foto de arquivo.

Na sesión deste mércores no Mercado de gando de Amio (Santiago) rexistrouse unha suba de 10 euros nos prezos da recría das razas Rubia Galega e cruces industriais de cor, tal e como se informa na sondaxe realizada entre os usuarios do mercado. Por razóns de axuste técnico, as femias de Rubia Galega de calidade inferior incrementaron o seu prezo en 40 euros.

Na xornada o mercado de vacún mediano de matadoiro desenvolveuse con moita lentitude, contrariamente ao que ocorreu co do vacún maior.

Pola súa banda, a Mesa de prezos da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega, que fixa os prezos neste mercado, acordou manter sen cambios as cotizacións de tódalas categorías e calidades deste selo.

En canto á asistencia de gando, contabilizáronse 1.944 reses, o que supón 214 máis que a semana pasada. Houbo 1.607 cabezas de vacún menor (223 máis que na sesión anterior), 123 de vacún mediano (36 menos) e 214 exemplares de vacún grande (27 reses máis).

– Táboa de cotizacións de Amio (16-II-2022).