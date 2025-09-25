Subas en Ternera Gallega e na recría en Amio

Na xornada deste 24 de setembro no Mercado Nacional de Gando de Amio practicamente todas as categorías de gando vacún experimentaron subas na súa cotización respecto da sesión da pasada semana.
Así, A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por unanimidade dos vogais asistentes subir 0,05 € os prezos de todas as canais de ambas as categorías Suprema e Tenreira.
Cos resultados da habitual enquisa realizada entre as persoas usuarias que acudiron nesta xornada ao recinto, determinouse que soben os prezos da recría de raza Rubia Galega (15 € as calidades extra e boa, e 10 € as calidades regular e inferior). Tan só se detectou unha leve tendencia á baixa nos prezos das canais do vacún mediano de matadoiro.
A asistencia de gando a esta sesión foi de 1.357 reses, 70 menos que á do pasado 17 de setembro. Houbo 1.166 cabezas de vacún menor (27 menos que na sesión anterior); 52 de vacún mediano (53 menos que na sesión anterior) e 139 de vacún grande (10 reses máis que na sesión anterior).
Pódense consultar todas as cotizacións no seguinte enlace: