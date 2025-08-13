Subas de Ternera Gallega e sen cambios nos prezos do mercado de Amio

Por terceira cuarta consecutiva, os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron este mércores por unanimidade subir 0,02 € por quilo os prezos das canais para todas as clases e categorías desta carne.
No que respecta ao mercado de Amio, detectouse unha tendencia á estabilidade en todas as categorías de vacún.
A asistencia de gando a esta sesión foi de 105 reses de vacún de matadoiro, 31 medianas e 73 grandes. Non concorreu gando de recría pola proximidade do festivo da Asunción, o 15 de agosto.
Pódense consultar as cotizacións completas nas seguintes táboas: