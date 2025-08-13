Inicio / Carne / Subas de Ternera Gallega e sen cambios nos prezos do mercado de Amio



Subas de Ternera Gallega e sen cambios nos prezos do mercado de Amio

Captura de pantalla 2025-08-13 165420 Captura de pantalla 2025-08-13 165410 Captura de pantalla 2025-08-13 165353 Captura de pantalla 2025-08-13 165334Por terceira cuarta consecutiva, os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron este mércores por unanimidade subir 0,02 € por quilo os prezos das canais para todas as clases e categorías desta carne.

No que respecta ao mercado de Amio, detectouse unha tendencia á estabilidade en todas as categorías de vacún.

A asistencia de gando a esta sesión foi de 105 reses de vacún de matadoiro, 31 medianas e 73 grandes. Non concorreu gando de recría pola proximidade do festivo da Asunción, o 15 de agosto.

Pódense consultar as cotizacións completas nas seguintes táboas:

