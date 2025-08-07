Inicio / Carne / Subas de prezo na IXP Ternera Gallega



Subas de prezo na IXP Ternera Gallega

ternera-gallega_01_standarPor terceira semana consecutiva, os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron este mércores por unanimidade subir 0,02 € por quilo os prezos das canais para todas as clases e categorías desta carne.

No que respecta ao mercado de Amio, detectouse unha tendencia á estabilidade en todas as categorías de vacún.

A asistencia de gando a esta última sesión foi de 1.652 reses, 268 máis que á do pasado 30 de xullo. En total houbo 1.471 cabezas de vacún menor (330 máis que na sesión anterior); 54 de vacún mediano (26 menos que na sesión anterior) e 127 de vacún grande (18 reses menos que na sesión anterior).

Pódense consultar as cotizacións completas nas seguintes táboas:

