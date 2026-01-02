Subas de 2 céntimos en Ternera Gallega

Esta semana, polos festivos de Nadal, non se celebraron ni o mercado de Amio nin a lonxa de Silleda, pero sí que se reuniron as respectivas mesas de prezos. En Ternera Gallega, acordouse unha suba de 2 céntimos en tódolos pesos e categorías, tanto en Ternera Gallega como en Ternera Gallega Suprema.
En canto ás mesas de porcino de Silleda, esta semana non houbo cambios. Tampouco en ovos nin en galiñas.
Podes ver aquí as cotizacións de Ternera Gallega marcadas na mesa de prezos e aquí as de porcino, ovos, galiñas e coellos, en Silleda.