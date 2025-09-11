Inicio / Carne / Suba do vacún mediano en Amio e tendencia á alza na recría



Suba do vacún mediano en Amio e tendencia á alza na recría

Campo Galego
Ir a los comentarios
Suba do vacún mediano en Amio e tendencia á alza na recría

A asistencia de gando á sesión desta semana en Amio foi de 1.441 reses, 30 menos que á do pasado 3 de setembro.

Houbo 1.205 cabezas de vacún menor (55 menos que na sesión anterior); 66 de vacún mediano (dúas máis que na sesión anterior) e 170 de vacún grande (23 reses máis que na sesión anterior).

En canto ao gando que concorreu esta semana ao recinto feiral, da enquisa entre as persoas usuarias do mercado resulta que soben 0,05 € os prezos das canais do vacún mediano de matadoiro, á vez que tenden á alza os da recría das razas Cruces Industrial Cor e Frison.

A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega non se constituíu esta semana por falta de asistencia dos seus membros, polo que non se produciron variacións nos prezos da semana pasada.

Máis información
Táboa completa de cotizacións (10-IX-2025).

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información