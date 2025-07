Suba do vacún maior en Silleda

A cotización do gando vacún mantense alta e non amosa signos de debilidade, trala escalada de prezos iniciada fai un ano por esta época. Na poxa celebrada este martes nas instalacións do recinto feiral de Silleda houbo subas do vacún maior e dos becerros carniceiros de cruzamento industrial.

Na recría houbo, en xeral, mantemento de prezos. Na raza frisoa baixaron lixeiramente os xatos máis pequenos e os de máis de 50 días, mentres que houbo estabilidade no lote intermedio de 21 a 50 días. No cruce industrial, foi ao revés: subiron uns 50 euros os becerros machos de dúas semanas e baixaron 30 euros os de 21 a 50 días.

No vacún maior, continúa a escalada de prezos das vacas de categoría Extra, que se revalorizaron 80 euros con respecto á semana pasada, achegándose os animais da categoría E-U xa á barreira dos 2.500 euros. En canto ás de categoría primeira, mantéñense os niveis da sesión anterior.

Nos becerros carniceiros houbo unha menor afluencia de gando, o que contribuíu á suba da raza frisoa, tanto machos como femias e tamén nos animais de cruce industrial, que se revalorizaron 15 euros no caso dos machos e perderon case 10 no caso das femias.

No que respecta ás Mesas de Prezos, produciuse un novo descenso de 3 euros na cotización dos bacoriños. A caída de prezos afectou tamén ao porcino de desvelle, mentres que os ovos, as galiñas e os coellos mantiveron as cotizacións da semana pasada.

Pódense descargar as cotizacións completas neste enlace.