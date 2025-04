Suba do vacún maior en Amio e sen cambios nas cotizacións de Ternera Gallega

Os prezos do gando que concorreu á sesión deste mércores do Mercado de Amio presentan unha tendencia á alza no caso do vacún maior. No caso dos becerros de recría, baixan 5 euros os de cruce.

Os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega deciden por maioría manter os prezos da sesión anterior por todas as categorías e calidades desta carne.

Finalmente, os datos de asistencia suben, chegando ás 1.473 reses, 76 máis que na sesión do 2 de abril. En detalle, houbo 1.260 cabezas de vacún menor (18 máis que na semana pasada); 57 de vacún mediano (+5) e 156 de vacún grande (+53).

