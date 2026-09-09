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Suba do vacún maior e dos becerros cruzados en Silleda

As vacas de categoría Extra revalorizáronse máis de 200 euros, recuperando o terreo perdido no verán e achegándose de novo aos prezos de comezo de ano. Os xatos cruzados para os cebadoiros achéganse de novo aos 600 euros e os pintos aos 250 euros

Campo Galego
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A Central Agropecuaria de Galicia viviu este martes unha sesión con maior presenza de gando, o que non impediu a revalorización nalgunhas das principais categorías do mercado, como as vacas ou os becerros cruzados, mantendo deste xeito a dinámica positiva das últimas semanas en Silleda. 

Nos becerros de recría, esta semana subiron os xatos cruzados, mentras os pintos mantiveron prezos. A suba foi de 50 euros para os machos entre 15 e 20 días e de 30 para os de 21 a 50 días, entanto os de máis de 50 días baixaron lixeiramente (uns 10 euros de media). Nos frisóns, a dinámica foi a inversa, con lixeira caída dos máis pequenos e un pequeno repunte nos máis grandes. 

Silleda 9-9-26 recriaNo caso dos xatos pasteiros, a sesión deste martes en Silleda tamén foi positiva, malia a maior oferta de animais (99 fronte aos 60 da semana anterior). Os machos de cruzamento industrial pagáronse a 1.040 euros de media (15 euros máis que a semana pasada) e a raza rubia galega a 1.112 (10 euros máis que o martes pasado).  

Silleda 9-9-26 pasteirosLogo da suba da semana pasada, a dinámica para os becerros carniceiros foi de perda de valor para os machos e lixeira mellora de prezo para as femias de razas de cruzamento industrial, mentras na rubia galega subiron tanto os machos como as femias. 

Silleda 9-9-26 becerros carniceirosNo vacún maior, e malia unha maior presenza de gando, a sesión foi de forte suba para as vacas de categoría Extra, que se revalorizaron máis de 200 euros de media, volvendo cotizar por enriba dos 2.800 euros e achegándose de novo aos valores de máximos históricos acadados a comezos deste ano. O resto de categorías (Primeira e Segunda), mantiveron as cotizacións da semana anterior. 

Silleda 9-9-26 vacun maiorNo que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, a sesión desta semana foi plana, sen cambios no porcino (tras semanas de mellora de prezos), nin tampouco nos ovos, coellos e galiñas.  

Silleda 9-9-26 mesas de prezosDescarga as cotizacións completas desta semana neste enlace

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