“A suba do prezo do leite bloquéana os supermercados”

Os números das granxas de leite están contra as cordas pola suba dos pensos e doutros gastos como electricidade, gasóleo ou abonos. Cos custos de produción disparados, o único alivio que se presenta no horizonte é unha posible suba do prezo do leite, como a aplicada por Naturleite e Pascual. O problema é que a maioría das industrias lácteas e cooperativas con transformación industrial decláranse incapaces de trasladar unha posible suba no campo ós supermercados. “O prezo do leite bloquéano os supermercados”, argumentan.

Falamos coas principais industrias que operan en Galicia e resumimos a continuación as súas valoracións.

Por ese motivo, a compañía avoga por unha estratexia de dignificación e revalorización da actividade primaria do sector, unha cuestión que entende que se tería que traballar a nivel estatal desde as Administracións públicas, na liña do Acordo Lácteo asinado no 2015 no Ministerio de Agricultura.

O Grupo Lactalis, que en Galicia conta con dúas plantas en Lugo (Puleva) e Vilalba, subliña que está “preocupado” pola cadea de valor do leite no seu conxunto e por avanzar nun sector lácteo dimensionado e eficiente que xere valor engadido en tódolos puntos da cadea, desde as granxas ata as industrias.

Consultada sobre unha posible suba de prezos do leite no campo, Lactalis lembra que “o prezo de venda ó público fíxao a distribución, non o fabricante. A partir daí confórmase o reparto de valor cara o resto da cadea, é dicir, de arriba cara abaixo, e nos últimos anos, lonxe de crearse valor, destruíuse”, conclúen.

GRUPO LENCE

Cristina Dopico é a responsable de compras en campo do Grupo Lence, que aglutina a marcas como Leyma ou Río de Galicia. Son a maior empresa láctea de capital galego que opera na comunidade e recollen o leite a 435 ganderías das provincias de Lugo e A Coruña, na meirande parte explotacións familiares de pequeno tamaño. O pasado ano nas tres plantas que mantén operativas o Grupo Lence procesaron un total de 222 millóns de litros de leite, case todo destinado a leite líquido e arredor dun terzo envasado como marca branca para a distribución.

Como a maioría de industrias lácteas que recollen en Galicia, a maior parte dos contratos do Grupo Lence foron renovados o pasado 1 de abril, con baixadas nese caso de medio céntimo nalgúns deles, pero aínda queda outra pequena parte de asinar en agosto, aos que se lles manterá o prezo, indica a responsable de compras da compañía lucense.

A culpa non a teñen as ganderías e entendemos perfectamente a súa situación, porque subiu todo, pero non podemos crear unha ilusión que logo non podamos cumprir

As ofertas que están a chegar ás granxas que entregan a Río manteñen o prezo base en 29,5 céntimos. Cristina Dopico xustifica a decisión: “Nós imos estar quedos polo de agora. Non queremos andar xogando cos prezos e non podemos crear unha ilusión nos gandeiros que logo non podamos cumprir. Cos prezos actuais que hai no lineal non podemos subir porque non se sostén”, asegura.

“Se Mercadona sobe, as demais tamén subirán”

“Nós temos que pagar o que podemos asumir, gustaríanos pagar máis, pero tal como está o prezo na distribución é imposible”, afirma a responsable de campo de Leite Río, que ten esperanzas en que a posible suba de prezos de Mercadona arrastre tamén ao resto de cadeas de supermercados.

“Mercadona é a que está marcando o prezo na distribución a día de hoxe. Se sobe Mercadona as demais tamén subirán e iso permitiranos a nós trasladar ese incremento aos gandeiros”, defende. “Hai que facer fincapé na distribución, non poden poñer o leite como reclamo porque iso arrastra despois á industria e aos gandeiros”, engade.

Cristina Dopico é sensible á situación pola que están a pasar moitas explotacións debido á suba dos custos de produción pero matiza que “os contratos están para cumprilos e non para andar xogando con eles”.

E pon como exemplo o acontecido o ano pasado, cando o coronavirus forzou a outras empresas, como Inleit, a revisar á baixa os prezos, mentras Río decidiu mantelos a pesar da situación. “O ano pasado foi terrorífico, pero os contratos non se moveron, cumprímolos, senón é enganar aos gandeiros”, opina.

Para tratar de non depender tanto dos prezos que fixa a distribución, o Grupo Lence está ampliando a gama que elabora con produtos de maior valor engadido e maior marxe. Está a piques de sacar ao mercado dous batidos, un de cereais para o almorzo e outro de proteínas para deportistas. “Con esa intención se fai, para poder pagar máis aos gandeiros, pero sacar estes novos produtos nos que tes máis marxe leva tempo”, conclúe.

CLUN

“Non temos capacidade para repercutir nos supermercados unha suba do leite no campo”

O presidente de Clun, José Ángel Blanco, combina a visión das granxas dos socios coa perspectiva que lle dá tamén a parte industrial da cooperativa. “O problema que temos de aumento de custos nas granxas é importante, pero no prezo do leite carecemos de marxe de actuación”, lamenta.

“Clun non é capaz de repercutir nas cadeas de supermercados un aumento de prezo. Pero dada a situación das granxas, no consello de administración tomamos a decisión de darlle un empuxonciño ó prezo do leite en agosto no campo. Farémolo a costa das contas da nosa parte industrial”, advirte José Ángel, que por agora non precisa en que grao serán capaces de aumentar o prezo, aínda que, dadas as estreiteces de marxe que manexa a parte industrial da cooperativa, espérase que sexa un apoio simbólico ás granxas.

“Na cooperativa quedaremos a pre, axustando o máximo para non perder cartos. Máis non podemos facer, xa baixamos as marxes dos pensos hai 2-3 meses e chegamos ó límite do posible para axudar ós socios”, conclúe o presidente de Clun.

—

Actualización (15 horas): Clun vén de precisar en nota de prensa que a suba decidida no leite aplicarase con carácter retroactivo desde o 1 de xullo. A cooperativa incide en que “a suba do prezo final resulta clave para rebaixar as presións que soporta o sector produtor”, polo que pide xestos por parte dos supermercados.