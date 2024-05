Suba nos prezos da recría no Mercado de Amio

Os prezos do gando que concorreu ao recinto feiral do Mercado de Amio subiron 5 euros no caso dos xatos de recría das razas cruce industrial cor e frisoa.

En canto á asistencia de gando, na sesión desta semana pasaron polo recinto 1.448 reses, 954 menos que á do 8 de maio. En detalle, asistiron 1.223 cabezas de vacún menor (923 menos que na sesión anterior); 79 de vacún mediano (-7) e 146 de vacún grande (-24).

Os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron manter os prezos da sesión anterior para todas as categorías e as calidades desta carne.

Máis información

– Táboa completa dos prezos de Amio (15-V-2024).