Suba dos prezos da recría da raza Rubia Galega no mercado de Amio

Os prezos do gando que concorreu hoxe ao recinto feiral do Mercado de Amio presentaron unha suba de 10 euros nos de toda a recría da raza Rubia Galega. Tenden á baixa os prezos do vacún maior de matadoiro da clase O.

En canto á asistencia de gando, na xornada de hoxe houbo 13 reses menos que na sesión do 3 de xullo e concorreron 1.502 animais. En detalle, houbo 1.282 cabezas de vacún menor (15 menos que na sesión anterior); 146 de vacún mediano (+4 animais) e 146 de vacún grande (-2 reses).

Os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron por maioría subir 0,03 euros os prezos de todas as clases e categorías Suprema.

Máis información

