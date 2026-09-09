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Suba dos becerros de recría frisóns e do vacún maior en Amio e sen cambios en Ternera Gallega

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Os prezos do gando que concorreu este mércores ao recinto feiral do Mercado de Amio, soben 0,05 euros por kilo os prezos de todas as categorías de vacún maior e tenden á alza os da recría de raza frisoa.

En canto á Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, decidiu por maioría manter os prezos das canais de todas as clasificación e as categorías desta carne.

Finalmente, a asistencia ó mercado foi de 1.380 reses, 66 menos que á sesión do 2 de setembro. En detalle, pasaron 1.194 cabezas de vacún menor (97 menos que na sesión anterior); 43 de vacún mediano (7 animais máis) e 143 de vacún grande (24 reses máis que a semana pasada).

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