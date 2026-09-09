Suba dos becerros de recría frisóns e do vacún maior en Amio e sen cambios en Ternera Gallega

Os prezos do gando que concorreu este mércores ao recinto feiral do Mercado de Amio, soben 0,05 euros por kilo os prezos de todas as categorías de vacún maior e tenden á alza os da recría de raza frisoa.
En canto á Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, decidiu por maioría manter os prezos das canais de todas as clasificación e as categorías desta carne.
Finalmente, a asistencia ó mercado foi de 1.380 reses, 66 menos que á sesión do 2 de setembro. En detalle, pasaron 1.194 cabezas de vacún menor (97 menos que na sesión anterior); 43 de vacún mediano (7 animais máis) e 143 de vacún grande (24 reses máis que a semana pasada).