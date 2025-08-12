Suba dos becerros carniceiros de Rubia Galega e do vacún maior en Silleda e baixada do gando porcino

A sesión deste martes na Central Agropecuaria de Galicia-Abanca caracterizouse pola suba dos becerros carniceiros de Rubia Galega e do vacún, algo habitual nestas semana de días festivos. Hoxe non se celebrou a poxa de becerros de recría, só asistiron pasteros (becerros de máis de 50 dias). Nas mesas de prezos, baixada do porcino e sen cambios nos ovos.
Polo que respecta aos becerros carniceiros, nos de cruce os prezos medios foron de 1501 e 1256 euros por animal, fronte aos 1607 e 1301 euros, respectivamente da semana pasada. Pola contra, en Rubia Galega houbo unha clara suba: 1786 euros de media nos machos este martes e 1714 euros nas femias, fronte aos 1662 e 1508 da semana pasada.
Por último, no vacún maior, a tendencia foi á alza na categoría Extra (+145 euros), a máis numerosas, mentres que en Primeira o prezo medio baixou 9 euros en relación á semana pasada.
Baixada no porcino
As mesas de cotizacións do porcino mantivéronse sen cambios nos leitóns. Os exemplares chegados dunha única granxa están nos 56 euros (cun prezo de 2,80 euros o quilo) e os animais procedentes de varias ganderías cotízanse a 51 euros e cun prezo por quilo de 2,55 euros.
Nos animais cebados, o porco selecto e o normal teñen un valor de 1,765 e 1,740 euros o quilo, respectivamente, cunha baixada de 0,030 euros por quilo respecto ao pasado martes. Os porcos de Canal II están a 2,260 euros, 0,039 euros menos. Os animais de descarte cotízanse, sen cambios, a entre 0,70 e 0,76 euros o quilo.
O mercado do ovo mantense sen cambios en tódalas categorías. Así, os XL quedan nos 3,35 euros a ducia; os L en 2,85 euros; os ovos da M a 2,68 euros e os da S páganse a 2,36 euros a ducia. As galiñas de descarte semipesadas mantéñense sen variacións e cotízanse entre os 0,36 e os 0,44 euros o quilo.
O prezo do coello está nos 2,3 euros o quilo segundo a Mesa de Prezos Nacional do Coello (Loncun).