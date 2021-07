Suba de Ternera Gallega en Amio

A Mesa de Prezos da IXP Ternera Gallega acordou esta semana unha suba de 2 céntimos nas canais de todas as categorías e calidades da Indicación. En canto ó resto de gando, no mercado de Amio desta semana mantivéronse os prezos en todos os tipos de gando en relación á sesión anterior, segundo unha sondaxe realizada polo propio Mercado entre as persoas usuarias. Só se apreciou unha lixeira tendencia á baixa na raza de Cor do gando de recría.

A asistencia de gando ó mercado desta semana foi de 1.824 reses, 54 máis que a pasada semana. Por categorías, houbo 1.479 cabezas de vacún menor, 182 de vacún mediano e 163 de vacún grande.

Máis información

– Táboa das cotizacións de Amio (14-VII-2021).