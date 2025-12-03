Suba de Ternera Gallega en Amio e baixada de prezos na recría

A cita dos mércores do Mercado de Amio volveu recuperar a normalidade tras o peche polas medidas tomadas ante a dermatose nodular contaxiosa. Así, nesta xornada a asistencia de gando á sesión de hoxe foi de 1.417 reses, 126 máis que á do pasado 22 de outubro.
En detalle, transcorreron 1.267 cabezas de vacún menor (289 máis que na sesión anterior); 27 de vacún mediano (-18 animais) e 123 de vacún grande (-19 reses). Tras o período de suspensión da actividade dende o 22 de outubro, prodúcese un axuste técnico dos prezos. Dunha enquisa entre as persoas usuarias do mercado tamén resulta unha tendencia á baixa nos prezos do gando de recría das razas Cruces Industrial Cor e Frisona.
Pola súa parte, a Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por unanimidade subir 0,05 euros os prezos de todas as canais de ambas as categorías, Suprema e Tenreira.