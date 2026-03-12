Suba de 5 euros da recría de frisoa e de cruce industrial en Amio

Na sesión deste mércores, 11 de marzo, no Mercado Nacional de Gando de Amio, a organización da feira sinala que se produciu un incremento de 5 euros nos prezos medios de vacún para recría das razas Cruces Industrial Cor e a frisoa. Rómpese así a tendencia do último mes, no que todas as categorías de vacún se mantiveron sen baixadas nin subas.
Por canto a Ternera Gallega, a Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida decidiu por unanimidade manter os prezos da sesión do 4 de marzo para todas as categorías e as calidades desta carne. Unha estabilidade que levou a que nas últimas seis semanas non houbera variacións de ningún tipo en Ternera Gallega.
Nesta sesión do 11 de marzo, a asistencia total de gando ao recinto feiral compostelán foi de 1.319 reses, 169 máis que á do pasado 4 de marzo. Por categorías, houbo 1.175 cabezas de vacún menor (138 máis que na sesión anterior); 38 de vacún mediano (14 máis que na sesión anterior) e 106 de vacún grande (17 reses máis que na sesión anterior).
Pódense consultar as cotizacións completas no seguinte documento: