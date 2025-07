Suba de 2,5 céntimos e revalorización da graxa no novo contrato do Grupo Lence

Momento doce para as ganderías leiteiras. Cos prezos das materias primas e os custos de produción contidos, toca renovar os contratos coas industrias, en moitos casos con máis dunha opción onde escoller sobre a mesa, unha maior competencia que está a favorecer a suba de prezos no campo.

Logo das subas propostas en días pasados por Entrepinares, Inleit e Lactalis, esta semana están a asinar os seus contratos Larsa e o Grupo Lence, segunda e terceira empresa por volume de recollida en Galicia despois da multinacional francesa.

No caso do Grupo Lence o incremento é de 2,5 céntimos no prezo base, que pasa dos 41,5 céntimos do actual contrato a 44 céntimos até abril do ano que vén, máis un céntimo a maiores de fidelidade que cobran todas as granxas, polo que o prezo de Leite Río e Leyma parte de 45 céntimos e chega a superar os 52 no caso das explotacións de maior tamaño.

O leite escasea e as empresas tratan de asegurar o subministro para os vindeiros meses con prezos á alza

Con esta suba, Leite Río busca fidelizar ás súas granxas provedoras, evitando en primeiro lugar fugas a outras industrias, pero tamén buscando no posible captar algunha explotación, procedente fundamentalmente de Lactalis, Reny Picot ou Celta.

Leite Río xa subira medio céntimo en xaneiro e 1,8 en abril e é desta volta unha das empresas que está a facer unha proposta de contrato das máis agresivas. O prezo base de Río ponse así por enriba do de Lactalis, que o ten establecido en 42,5 céntimos, aínda que a multinacional francesa paga aparte o benestar animal (até 1,2 céntimos en función da puntuación obtida) e a empresa lucense non.

O Grupo Lence esixe benestar ás súas granxas pero non establece prima algunha pola certificación

O Grupo Lence, sen embargo, esixe ás súas granxas superar a auditoría Welfair de benestar animal, pero non o gratifica cunha prima variable en función da puntuación obtida, como tamén fai Larsa, senón que opta por incluir ese concepto dentro do prezo base do leite e non facer ningunha diferenciación entre explotacións.

Xiro cara as grandes explotacións

A empresa lucense seguirá aplicando ademais nos novos contratos unha gratificación en concepto de fidelización que é variable e chega a ser de 3 céntimos en litro, que se suma á prima por volume de entregas, onde Leite Río mantén os 6 grupos establecidos en abril na súa prima por cantidade, que arrinca en 20.000 litros e remata en 300.000 e vai de 1 a 4 céntimos, pero incrementando lixeiramente agora os pagos a algúns dos grupos intermedios, ao igual que tamén fixo Lactalis.

A estratexia de subministración de materia prima en campo do Grupo Lence mudou notablemente nos últimos anos, reducindo a máis da metade o número de granxas ao pasar de estar enfocada a empresa a recoller o leite fundamentalmente en granxas pequenas e medianas a facelo en explotacións de volume importante.

Con menos de 300 explotacións o Grupo Lence recolle uns 940.000 litros diarios de leite

De feito, algunhas das ganderías máis grandes de Galicia están a entregar a súa produción neste momento a Río, tanto na provincia de Lugo como na da Coruña. Desta maneira, con menos de 300 explotacións en carteira neste momento (menos da metade das que tiña no 2018), o Grupo Lence logra recoller uns 940.000 litros diarios de leite, unha quinta parte deles procedente dunha ducia de grandes granxas que producen máis de 400.000 litros ao mes.

Busca de maiores porcentaxes de graxa

Malia que o prezo da manteiga caeu con forza (-4,3%) a primeira semana de xullo na subasta de Fonterra, na UE cotiza a 7.390 euros e leva por enriba da barreira psicolóxica dos 7.000 euros desde agosto do ano pasado.

O Grupo Lence busca incrementar os niveis de sólidos no leite que recibe nas súas plantas de Lugo e Arteixo

Os ingresos pola venda de nata seguen a representar unha parte importante da facturación do Grupo Lence. Por iso, na parte dos sólidos, no novo contrato a empresa lucense volve incrementar o valor da graxa, como xa fixera o verán pasado, de maneira que entre o 3,70% e 3,80% pagará a 0,4 céntimos en vez de a 0,3 e a partir do 3,80% cada décima de incremento incentivarase con 0,5 céntimos. A empresa seguirá aplicando nos novos contratos unha penalización de 0,6 céntimos en cada décima por baixo de 3,50% e entre o 3,50% e o 3,70% non haberá prima nin tampouco penalización, como ata o de agora.

Leite Río está a apostar tamén por novos produtos con altos contidos en proteína, tanto de marca propia como para terceiros, obtidos mediante ultrafiltración, un proceso de concentración onde o contido base inicial en proteína do leite ten tamén importancia. Sen embargo, no novo contrato non se toca a bonificación da proteína, que se segue a pagar a 0,3 céntimos a décima por enriba de 3,20%.

O mercado está a consolidar nos liñais os leites con alto contido en proteína, unha nova gama que Leite Río xa fabrica

En canto á calidade hixiénico-sanitaria do leite, o Grupo Lence segue a pagar de xeito independente tanto as células como a bacterioloxía, con dous niveis en cada categoría establecidos por primeira vez no contrato que entrou en vigor o 1 de abril: un pago de medio céntimo en litro ás granxas que se manteñan por baixo de 190.000 células e outro de 0,1 para as que se sitúen entre 190.000 e 249.000 e, no caso da bacterioloxía, as que estean por baixo de 25.000 xermes reciben outro medio céntimo e cando se sitúan entre 25.000 e 29.000 o importe é de 0,1 céntimos.

Crecemento condicionado á dispoñibilidade de materia prima

O incremento no peso da marca branca nos lineais dos supermercados está a impulsar nos últimos anos o crecemento do Grupo Lence, que pretende duplicar a facturación actual nun prazo de 5 anos.

A capacidade industrial das súas tres plantas, sobre todo da do Ceao II, permitiría afrontar este crecemento, pero a dispoñibilidade de materia prima antóllase como o factor limitante. Río vén de perder, por exemplo, tres granxas na Mariña, que marchan para Royal A-Ware e opta por suspender esta ruta, a única que tiña na comarca, deixando de recoller a un grupo de pequenas granxas coas que enchía o viaxe.

Leite Río queda sen ruta de recollida na Mariña, despois de que tres das súas granxas marcharan para Royal A-Ware

Conscientes de que as posibilidades de captar novas explotacións neste momento son escasas, a estratexia actual do Grupo Lence pasa por fidelizar ás súas ganderías provedoras e incentivar o seu crecemento orgánico.

Pero a falta de superficie agraria dispoñible nas zonas onde se está a concentrar a produción leiteira en Galicia e as dificultades para atopar man de obra estanse a converter nos principais hándicaps para lograr este obxectivo.

A falta de materia prima dispoñible podería dar ao traste co obxectivo do Grupo Lence de duplicar a súa facturación actual no 2030

O momento actual, con prezos da carne en máximos históricos (o que fai rendible a eliminación de vacas de desvelle e non fomenta o seu aproveitamento leiteiro), sumado ao problema endémico non resolto de falta de relevo xeracional, xoga tamén en contra do incremento da produción, que se resentiu cunha caída do 2,2% en abril e do 3,4% en maio en Galicia.