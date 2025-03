Suba de 20 céntimos en Ternera Gallega para equipararse ó mercado estatal

Na sesión de hoxe do Mercado de Amio, os prezos do gando que concorreu ao recinto presentan unha subida de 0,10 euros os de todas as canles do vacún mediano e maior de matadoiro, segundo a valoración da organización. Ademais, en Ternera Gallega, os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida decidiron por maioría subir 20 céntimos os prezos de todas as categorías e calidades desta carne, coa finalidade de aproximalos aos prezos do gando noutras lonxas nacionais.

Finalmente, os datos de asistencia repuntan, chegando ás 1.910 reses, 1.310 máis que na do 5 de marzo, marcada polo Entroido. En detalle, houbo 1.696 cabezas de vacún menor (1.250 máis que na sesión anterior); 49 de vacún mediano (+188) e 165 de vacún grande (+42).

