Suba de 2 céntimos en Ternera Gallega

A Mesa de Prezos da IXP Ternera Gallega, que se celebra cada semana en paralelo ó mercado de Amio, acordou por segunda semana consecutiva unha suba de 2 céntimos en tódalas categorías e calidades da carne, tanto en Suprema como na categoría convencional de Ternera Gallega.

No mercado de Amio, unha sondaxe realizada pola organización entre as persoas usuarias permite concluír que os prezos de todo o gando manteñen valores similares ós da anterior semana, tanto en recría como en vacún maior e en becerros de abasto.

A asistencia de gando á sesión desta semana foi de só 285 reses, 1.861 menos que a pasada semana. Esta diminución tan acusada, segundo explican desde o Mercado, tivo que ver coa incertidume que había no sector do transporte de gando pola convocatoria de folga para esta semana, que finalmente non se levou a cabo.

Por categorías, houbo 68 cabezas de vacún menor, 105 de vacún mediano e 112 de vacún grande.

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (22-XII-2021).