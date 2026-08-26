A suba das materias primas dos pensos encarece a alimentación do gando

Unións Agrarias advirte do forte incremento dos prezos das materias primas empregadas na elaboración de pensos e concentrados para alimentación animal. Segundo os datos da Lonxa de Barcelona, entre xaneiro e finais de xullo a cebada nacional subiu un 11,27 %, ata os 237 euros por tonelada, mentres que a polpa de remolacha aumentou un 6,20 %, ata os 274 euros.
O millo de importación experimentou no mesmo periodo unha suba do 14,88 %, pasando de 215 a 247 euros por tonelada, e a solla de importación disparouse un 15,85 %, ata os 380 euros. A organización agraria salienta que estes produtos poden representar entre o 80 % e o 90 % da composición dos pensos destinados á alimentación animal.
A situación agrávase polo impacto da seca e da inestabilidade xeopolítica, factores que tamén están incrementando outros insumos das explotacións. O gasóleo agrícola e os fertilizantes acumulan, segundo Unións, subas interanuais do 15,7 % e do 45 %, respectivamente.
No sector leiteiro, a alimentación representa arredor do 60 % dos custos de produción. Ademais, a menor dispoñibilidade de forraxes e prados propios está obrigando a numerosas granxas a aumentar as compras de alimento, prolongando o efecto económico da seca durante os próximos meses. Unións Agrarias estima que o conxunto destes factores podería supoñer un incremento de custos de entre 4 e 5 céntimos por litro de leite producido. A organización advirte de que o impacto será especialmente acusado nas explotacións pequenas e medianas, que en Galicia perciben actualmente 6,5 céntimos por litro menos que as máis grandes.
Ante esta situación, a organización agraria faille un chamamento ás industrias lácteas para que teñan en conta esta situación no proceso de renovación dos contratos do leite coas granxas, que toca en novembro.