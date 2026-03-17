Suba das cotizacións do gando vacún en Silleda

A lonxa de Silleda rexistrou este martes unha suba significativa nos prezos medios do gando vacún, tanto en recría, becerros carniceiros e pasteiros e vacún maior, aínda que con excepcións. Nas mesas de prezos, o porco cebado e os leitóns seguen á alza e os ovos mantéñense sen cambios.
No caso da recría, os machos frisóns da categoría de 21 a 50 días, a máis numerosa, cotizaron a 413 euros de media (un euro menos en comparación coa anterior sesión), mentres nos de cruce a suba foi máis clara: unha media de 806 euros o s machos (90 euros máis que na sesión anterior) e nas femias de 640 euros por animal (21 máis).
Pasteiros
Os pasteiros experimentaron unha clara suba, en comparación coas semanas previas. Os cruces machos cotizaron a 1.323 euros (+71 euros en comparación coa pasada semana), en tanto os rubios a 1.368 (+30 euros).
Vacún maior e becerros carniceiros
No caso dos becerros carniceiros, os cruces -a categoría máis numerosa- vendéronse onte a unha media de 1.671 euros (- 32), os machos e 1460 as femias (-112 e +13 euros, respectivamente) en tanto os rubios a 2072 (+ 106).
A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA rexistrou hoxe a súa maior cotización na categoría de Vacún Maior, con 2.522,34€ (a anterior estaba nos 2.485,49€ do pasado 20 de xaneiro). Unha cifra motivada pola concorrencia hoxe de numerosos animais de gran calidade.
Porcino
Nas mesas de prezos de porcino, as cotizacións de porco cebado subiron 5 céntimos / Kg. e tamén cotizaron á alza os bacoriños (+ 5 euros / unidade).