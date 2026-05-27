Suba da recría, os becerros carniceiros e o vacún maior en Silleda

A suspensión do mercado da semana que vén pola coincidencia da Semana Verde condicionou a sesión da Central Agropecuaria de Galicia, cunha maior demanda e con prezos á alza malia a maior afluenza de animais este martes en Silleda. Na recría, mantivéronse os prezos dos becerros frisóns, en tanto os cruzados aumentaron o seu valor, recuperando o terreo perdido a semana pasada.
No que respecta aos xatos pasteiros, caeron con forza, unha media de 60 euros no caso dos de cruzamento industrial e máis de 150 euros os de raza rubia galega.
Os becerros carniceiros de cruzamento industrial revalorizáronse unha media de 60 euros por animal, en tanto a rubia galega baixou lixeiramente, mellorando o seu valor os animais clasificados dentro da categoría Suprema da IXP Ternera Gallega.
O vacún maior tamén remontou, recuperando o terreo cedido a semana pasada polas vacas de categoría Extra, que subiron este martes case 100 euros de media, para volver pagarse por enriba dos 2.600 euros, mentres os animais de categoría Primeira non sufriron cambios, mantendo o nivel dos 1.400 euros.
Nas mesas de prezos das demais especies gandeiras, continúa unha semana máis a perda de valor dos bacoriños, que baixaron outros catro euros, e dos ovos, que baixaron 1 céntimo a ducia en todas as categorías e tamaños, que se suma aos 4 céntimos perdidos a semana pasada (2 céntimos no caso dos XL). O porcino cebado, os coellos e as galiñas de desvelle non sufriron cambios.
