SOLUTECK eON: a nova xeración de fertilizantes de Fertiberia TECH

Fertiberia TECH, o negocio que representa os produtos máis tecnolóxicos do Grupo Fertiberia, lanza o novo SOLUTECK eON, un fertilizante que integra a exclusiva tecnoloxía eON, deseñada para potenciar a eficiencia nutricional e enerxética dos cultivos.
SOLUTECK eON actúa como un impulsor enerxético para as plantas, garantindo unha absorción máis eficiente de nutrientes e reducindo a enerxía requirida nas reaccións metabólicas. Está especialmente formulado para fertirrigación e aplicación foliar, sendo apto para todo tipo de cultivos, tanto en invernadoiro como ao aire libre.
Os principais efectos son:
- Eficiencia nutricional mellorada: eON actúa como un biocatalizador selectivo, intervindo só nos procesos necesarios, optimizando as vías naturais das plantas para a máxima absorción de nutrientes. A súa estrutura orgánica funciona como un transportador e complexante natural, mellorando a biodispoñibilidade de nutrientes esenciais e aumentando a eficiencia da nutrición das plantas.
- Equilibrio enerxético optimizado: Como composto de asimilación directa, eON activa a síntese de encimas-clave para mobilizar nutrientes cun gasto enerxético reducido. Ao mesmo tempo, estimula a biosíntese de antioxidantes como o glutatión ou outros compostos osmoprotectores, reforzando a resistencia dos cultivos a condicións de estrés abiótico.
- Fotosíntese mellorada: A tecnoloxía eON aumenta a densidade dos cloroplastos e optimiza a produción de clorofila, o que permite ás plantas capturar ata un 10% máis de enerxía lumínica. Isto tradúcese nun maior rendemento do proceso fotosintético e nun aumento do potencial produtivo dos cultivos.
SOLUTECK eON representa un paso adiante na nutrición vexetal avanzada, combinando innovación tecnolóxica e eficacia agronómica para maximizar o rendemento e a saúde dos cultivos.
Sobre o Grupo Fertiberia
Fertiberia, Grupo con presenza en Francia, Portugal, Países Baixos, Suecia e Grecia e constituído por máis de 1.700 empregados, é un referente europeo no sector da nutrición vexetal de alto valor engadido e baixo en carbono, biotecnoloxía aplicada á agricultura e á industria. É propiedade de Triton Partners, que impulsa o seu crecemento para converter a esta empresa española en líder na fertilización do futuro, permitindo aos agricultores obter maiores rendementos do xeito máis sustentable posible.