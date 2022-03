Solucións naturais para a desinfección e cicatrización da madeira e feridas de poda en viñedo

Blue Heron Plant BioDynamics pon a disposición dos viticultores unha serie de programas sustentables para a protección e preparación do viñedo previamente ao arranque primaveral. Trátase dunha medida preventiva para a limpeza de pragas e enfermidades fúnxicas e bacterianas tras a poda

Para un mantemento sanitario óptimo nos nosos cultivos de vide e parral, é imprescindible levar a cabo unha combinación de labores xunto con tratamentos especificamente dirixidos ao saneamento da madeira, nos momentos previos á brotación da viña.

A poda é imprescindible entre outras cousas para a formación e para regular a fructificación e o crecemento vexetativo das plantas, axudando a conseguir unha floración e fructificación de maior calidade.

Con todo, a poda e os momentos previos á brotación primaveral son tamén os de maior susceptibilidade da vide para a entrada de diversos patóxenos, xa que as feridas producidas son importantes puntos de infección e “entrada” para fungos e bacterias.

Neste sentido, son varias as enfermidades que poden afectar ás viñas, tanto de enfermidades externas (Plasmopara viticola, Botrytis cinerea, Uncinula necator, etc.), como de enfermidades internas da madeira (decaementos, escas, eutipiose, pé negro, enf. de Petri, etc.).

Supercooper® e Yoda®: Dous aliados do viticultor para mellorar a saúde do viñedo

Para diminuír a cantidade de inóculo e con iso o risco de infección por ditos patóxenos na vide (feridas de poda, da vendima, xeo, saraiba ou outras), Blue Heron desenvolveu un programa específico no que interveñen dous produtos, Supercooper® e Yoda®, ambos libres de residuos e certificados para o seu emprego en agricultura ecolóxica. Axústanse, por tanto, á realidade actual na que se atopa o sector agrícola, con estratexias de sustentabilidade como a exposta pola Comisión Europea, “Da granxa á mesa”, así como a incesante demanda dos mercados por alimentos máis saudables, sustentables e sen residuos de fitosanitarios agresivos, o que pon de manifesto a necesidade de implementar solucións eficaces, menos agresivas e máis sustentables.

SUPERCOOPER® está formulado cun “complexo molecular” integrado por grupos funcionais carboxílicos e amínicos (como aminoácidos (AA) non proteicos, péptidos e ácidos orgánicos de orixe vexetal) e sales metálicas de cobre.

SUPERCOOPER® actúa desde o exterior (acción de contacto), previndo e reducindo o impacto do ataque ou avance dun amplo espectro de enfermidades causadas por un variado número de axentes patóxenos (fúnxicos e bacterianos), así como favorecendo a cicatrización de tecidos ao promover a produción de ligninas, suberinas, celulosas e de polifenois.

Os compoñentes do produto, actúan como potentes axentes “complexantes” para facilitar a penetración, pero a diferenza doutros complexantes (Gluconato, Hepta-gluconato, Lignosulfonato, etc.) e axentes quelantes (EDTA, DTPA, etc.) convencionais, estes compostos actúan de forma moito máis eficiente e simultaneamente como “sinalizadores – elicitores” . Isto permítelles activar o sistema de defensas das plantas, potenciando a biosíntese de fitoalexinas e outros compostos defensivos (“barreiras químicas internas” que impiden o avance de fungos e bacterias fitopatóxenas).

Pola súa banda, YODA® actúa como un super-mollante natural a base de extractos vexetais (principalmente de cítricos), que actúa como potenciador da mestura, mellorando a acción de contacto, penetración, eficacia e persistencia dos tratamentos fitosanitarios que se inclúan na mestura.

Ademais, confire un efecto de limpeza (deterxente) e sufocante de pragas invernantes. Ao ser un produto composto por unha mestura de extractos de orixe vexetal, Yoda® presenta unha maior tolerancia e un menor risco de producir fitotoxicidade nos cultivos, e pola súa moita menor dose de emprego (1,5 a 2,5 L/Ha) preséntase como unha excelente alternativa aos aceites minerais e outros produtos, ofrecendo en moitos casos eficacias superiores a moi baixas doses.

As aplicacións débense realizar mediante pulverización foliar/madeira preferentemente tras a poda (previamente á brotación) e/ou tras a vendima, empregando un volume de caldo suficiente para mollar ben toda a vexetación (entre 200 e 300 L/Ha adoita ser suficiente, segundo o tamaño das plantas).

Así pois, coa experiencia recollida durante varios anos, froito da colaboración con adegas de recoñecido prestixio e os viticultores máis esixentes e profesionais, Blue Heron ofrece alternativas de garantía fronte a estas ameazas e as perdas que ocasionan na produción vitícola, acordes co novo contexto da sanidade vexetal, baseadas en solucións naturais de menor impacto e recomendadas para o seu emprego tanto en agricultura ecolóxica como convencional.