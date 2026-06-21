Solicitan que se revise o uso obrigatorio de catalizadores en maquinaria agrícola, especialmente con altas temperaturas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, no marco dunha reunión mantida con equipo do Ministerio de Industria recentemente, explicou a problemática de catalizadores na maquinaria agrícola, especialmente en colleitadoras, e solicitou a revisión da normativa para que poida existir a posibilidade de desactivalos.
Unión de Uniones explica que “os catalizadores provocan á maquinaria perda de potencia, avarías e a necesidade de facer paradas constantes durante o traballo. Así mesmo, existe moitísimo risco de incendios asociados a estes sistemas que alcanzan ata 600 graos, no caso das colleitadoras, recollendo palla e restos de vexetais que poden provocar a rápida propagación do lume”.
Igualmente, na mesma liña, a organización destaca que “o campo atópase nunha situación de altos custos de produción e que a estes ténselle que engadir outros tantos derivados da maior complexidade técnica da maquinaria agrícola”.
“Non seremos nós quen nos negue a usar maquinaria con instrumentos máis eficientes medioambientalmente, pero tamén teñen que ser eficientes co noso traballo”, sinalan desde a organización. Neste sentido, ademais, advirten de que “ponse en evidencia a escasa rede de mecánicos especializados no medio rural que impiden que se axuste a maquinaria cando é necesario”.
Non só incendios, trátase tamén de seguridade laboral
Unión de Uniones sinala que “os únicos riscos non son os de provocar un incendio, senón a propia seguridade laboral. Cada ano prodúcense multitude de accidentes que deixan nunha clara indefensión aos agricultores que non contan coas coberturas de seguros adecuadas para este tipo de accidentes”.
Finalmente, a organización insistiu en que “a maquinaria agrícola traballa en condicións distintas ás doutros vehículos regulados pola normativa de emisións”, polo que solicita que “se valore a posibilidade de documentar esta problemática e estudar posibles excepcionalidades ou adaptacións”.