Solicitan a convocatoria dunha Asemblea extraordinaria en Acruga

O malestar no seo de Acruga aumenta. Logo de que unha sentenza xudicial anulase a semana pasada as últimas eleccións celebradas na Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega e o nomeamento de César Dorado como presidente, un grupo de 260 socios, que representan o 20% do total de asociados, rexistraron este luns na sede da asociación en Lugo un escrito solicitando o acatamento da sentenza, a destitución da Xunta Directiva e a convocatoria de novas eleccións.

Os gandeiros que piden a dimisión de Dorado consideran que, unha vez que o Xulgado anulou o proceso electoral por irregularidades na aprobación do voto delegado, “o autoproclamado presidente non ten lexitimidade para seguir á fronte da asociación”.

O que queremos é simplemente igualdade nunhas eleccións xustas e esa circunstancia até agora non se produciu

Por iso, esixen que se celebren novas eleccións e que por parte da Asemblea xeral de socios, máximo órgano de toma de decisión da asociación, se aprobe “un regulamento electoral democrático”, no que se establezan, entre outros aspectos, o procedemento de votación, o calendario electoral, o sistema de reconto de votos, a delegación do voto ou a elección dos membros que constitúen as mesas para deste xeito “velar pola transparencia do proceso”.

Non recurrir a sentenza

Do mesmo xeito, no escrito presentado este luns na sede de Acruga en Lugo, pídese acatar a sentenza e non presentar recurso de apelación diante da Audiencia Provincial “para non dilatar o proceso e non seguir consumindo fondos da asociación no procedemento”.

O prazo para presentar recurso á sentenza é de 20 días, por iso quixemos presentar as sinaturas canto antes

“Consideramos que a Asemblea debe ser convocada no menor tempo posible, co fin de causar o menor prexuizo á Asociación. No caso de que non se convoque de forma inmediata verémonos obrigados a ter que acudir novamente á vía xudicial e que sexa o Xulgado o que proceda a convocala”, argumentan.

As sinaturas presentadas supoñen o dobre das necesarias para forzar a celebración dunha Asemblea extraordinaria, xa que os Estatutos da asociación establecen que se precisa a sinatura de cando menos o 10% dos 1.300 socios actuais. A Asemblea ten que ser convocada como mínimo con 15 días de antelación, no caso de ser ordinaria, e 7 se é extraordinaria.