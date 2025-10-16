A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes celebra o 23 e 24 de outubro os seus 10 anos cunhas xornadas sobre pastoralismo e gandería extensiva

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) celebrará os días 23 e 24 de outubro en Lugo o seu décimo aniversario cunhas xornadas baixo o lema “Recuperando o territorio: Celebrando o pastoralismo e a gandería extensiva”.
Esta Reunión de Outono celebrarase no salón de Actos da Escola Politécnica do Campus Terra e conta coa colaboración da propia EPS e da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
As persoas interesadas poden realizar a inscrición de balde enviando un correo a sgpf.galicia@gmail.com ou un washap aos teléfonos 686620145 ou ao 6287132 6 3
Velaquí o programa: