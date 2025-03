Sober acollerá a fin de semana do 11 ao 13 de abril a Feira do Viño de Amandi

O alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, vén de presentar na Capela de Portabrosmos, na ribeira de Chanteiro, a programación da XLV Feira do Viño de Amandi, as actividades que forman parte do Mes do Amandi e o cartel anunciador do evento, cuxo autor é o murciano Rubén Lucas García. Estivo acompañado por parte do equipo de Goberno, adegueiros e viticultores.

Este ano o convidado de honra é o Concello do Incio, nunha edición da feira que novamente vai comezar o venres 11 de abril e estenderse durante o sábado e domingo de Ramos.

A cantante do Incio Lucía Pérez será a encargada de dar o pregón, o domingo día 13 ás 13:00 horas. O sábado ofrecerá un concerto na Praza do Concello.

Para a presente edición están inscritas 22 adegas da subzona de Amandi. A adega encargada de inaugurar a Feira será A Cividade, ao cumprirse o décimo aniversario do falecemento do seu fundador, José Verao Rodríguez.

PROGRAMA DE ACTOS XLV FEIRA DO VIÑO DE AMANDI

Venres 11 de Abril

-Ás 19.30 horas: Inauguración a cargo da Adega Cividade de Outeiro-Bolmente, en lembranza de José Verao Rodríguez.

-Ás 20.00 horas: Actuación da batucada X de L.

-As 22.30: Actuación de Louband.

Sábado 12 de Abril

-Ás 11.00 horas: Apertura de stands.

Ás 11.30 horas: Actuación dun Grupo de Música Tradicional, a través do programa Tradigalu da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

-Ás 12.30 horas: Actuación da Banda de Música de Sober.

-Ás 17.00 horas: Comezo da Precata Oficial.

-Ás 18.30 horas: Actuación da Batukada Baturruca.

-Ás 21.30 horas: Actuación de Lucía Pérez.

-Ás 23.00 horas: Actuación de Gin Toni’s.

Domingo 13 de Abril

-Ás 10.45 horas: Actuación da Charanga NBA.

-Ás 11.00 horas: Pasarrúas coa Banda de Música de Sober.

-As 11.15hora: Actuación da batukada Tukupá.

Ás 11.30 horas: Comezo da Cata Final Oficial.

Ás 11.30 horas: Misa Solemne coa Bendición de Ramos, na Igrexa de Sober.

-As 12.00 horas: Animación cunha dunha selección de Tunas de Madrid.

-Ás 12.30 horas: Recepción de autoridades na Casa do Concello.

-Ás 13.00 horas: Pregón a cargo da cantante do Incio Lucía Pérez.

-Ás 13.30 horas: Entrega de Premios.

-Ás 17.30 horas: Actuación da Charanga NBA

-Ás 18.00 horas: Actuación de Gaitukada Aikirindo.

-Ás 19.30 horas: Baile coa orquestra Los Satélites.

Cata de viños

Cun xurado profesional integrado por membros da Federación Española de Enólogos, celebrase una precata e cata final dos viños expostos na Feira.

Entréganse tres primeiros premios para viños tintos da anada de 2024, un premio para viños brancos da anada de 2024, un premio para viños rosados da anada 2024, un premio para viños tintos de anadas anteriores a 2024, e un premio para viños envellecidos en barrica.

Organiza: Vinosacra.