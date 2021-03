Sobe un 14% a venda de maquinaria agrícola nova nos dous primeiros meses do ano

A venda de maquinaria agrícola nova alcanzou nos dous primeiros meses deste ano un total de 5.160 máquinas inscritas, o 13,61 % máis en comparación coas 4.542 rexistradas en xaneiro e febreiro do 2020, segundo o avance de febreiro de 2021 dos Rexistros Oficiais de Maquinaria Agrícola (ROMA). Desas 5.160 máquinas, 2.863 corresponden a maquinaria remolcada ou suspendida, 1.625 a tractores, 403 a remolques e 269 a maquinaria automotriz.

Así mesmo, no mes de febreiro de 2021 inscribíronse no ROMA un total de 2.920 máquinas novas, o 20,26 % máis respecto ao mesmo mes de 2020, no que se rexistraron 2.428 máquinas. Da cantidade rexistrada este ano, 1.675 corresponden a maquinaria remolcada ou suspendida, 897 a tractores, 220 a remolques e 128 a maquinaria automotriz. Destaca o crecemento do 30,57 % na venda de tractores.

Por comunidades autónomas, en febreiro destacan as 627 máquinas rexistradas en Andalucía, á que seguen Castela-A Mancha (407), Castela e León (389), Aragón (246), Cataluña (230), Estremadura (229), Rexión de Murcia (208), Comunidade Valenciana (158) e Galicia (135).

Tanto a maquinaria nova como as transferencias entre agricultores, así como a incorporación doutras máquinas á agricultura, contabilízanse a través dos Rexistros Oficiais de Maquinaria Agrícola (ROMA), do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que coordina e recompila a información facilitada polas comunidades autónomas e elabora un informe mensual cun avance dos datos máis significativos e dun informe anual. Esta información pódese consultar na seguinte ligazón:

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/estadisticas/avance-2021.aspx