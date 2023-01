Soamente o 14% dos perceptores das axudas da PAC en Galicia teñen menos de 40 anos, segundo se desprende do “Informe de Axudas Directas e Desenvolvemento Rural” realizado polo Fondo Español de Garantía Agraria, e correspondente ao ano 2021.

Dos 10.924 perceptores de axudas directas da PAC en Galicia, a porcentaxe de mulleres é moi superior á media estatal (unha 48% fronte ao 37,51), aínda que o importe que percibiron foi notablemente inferior (15,8 fronte a 24,0 millóns de euros).

Por estrato de idade, o maior número de beneficiarios está entre 40 e 65 anos, que supoñen un 82,63% do total, fronte ao 66,2% da media española. En Galicia séguelles o colectivo de entre 25 e 40 anos, que representa o 12,85% dos perceptores, mentres que o colectivo de máis de 65 anos representa o 3,55% dos perceptores e o de menos de 25 anos soamente o 0,96% do total.

No conxunto de España a orde invístese: os maiores de 65 anos supoñen un 22,8% do total de perceptores de axudas directas da PAC e só o 0,9% ten menos de 25 anos.

En canto ao volume de axudas percibido, o intervalo de 40 e 65 anos segue sendo o predominante, co 74,9 % do orzamento, e os beneficiarios entre 25 e 40 anos supoñen o segundo intervalo, con máis peso cun 17%. Os menores de 25 anos perciben o 1,88% do orzamento e os maiores de 65 o 2,50% do total.

Os datos do conxunto de España mostran que o intervalo de entre 40 e 65 anos recibe 76% do orzamento, pero os perceptores maiores de 65 anos, a pesar de ser o 22% do total só perciben o 4% do orzamento. Os beneficiarios entre 25 e 40 anos supoñen o segundo intervalo con máis peso cun 20,72%.