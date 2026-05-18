SIVAR GOLD®, un funxicida clave para o control eficaz do mildiu da vide

SIVAR GOLD® é o funxicida desenvolvido por LAINCO que se posiciona como unha solución eficaz para o control de Plasmopara viticola, permitindo ata tres aplicacións por campaña e consolidándose como unha ferramenta clave dentro dos programas de control integrado.
A súa formulación en suspensión concentrada (SC) combina dúas materias activas complementarias: fosfonato potásico ao 25,5% (expresado como ácido fosforoso) e azoxistrobin ao 6,25%. Esta combinación xera unha sinerxía que potencia a acción funxicida e proporciona unha protección eficaz fronte á enfermidade. Ademais, destaca pola súa capacidade para estimular as defensas naturais da planta, achegando un efecto complementario en momentos críticos de risco.
Nun contexto marcado por unha maior presión de mildiu, a aparición de resistencias e a redución de materias activas dispoñibles, resulta imprescindible adoptar estratexias baseadas na prevención, a rotación de modos de acción e a diversificación de ferramentas. Neste escenario, SIVAR GOLD® destaca pola súa versatilidade dentro dos programas de tratamento e a súa facilidade de integración con outros funxicidas.
Alén de en viña, o produto está autorizado para o seu uso en cultivos como pataca, tomate, berenxena, pexegueiro e nectarino, en distintas etapas de crecemento.
Con SIVAR GOLD®, LAINCO reafirma o seu compromiso coa agricultura, ofrecendo aos agricultores unha ferramenta eficaz e fiable para protexer os cultivos e contribuír á produtividade e calidade das colleitas.