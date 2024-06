Situación da rosquilla do millo nas principais comarcas gandeiras de Galicia

Nesta Campaña 2024, FMC Agricultural Solutions está a levar a cabo o seguimento da praga Agrotis spp., máis comunmente coñecida como rosquilla do millo, nas Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias e Cantabria. “A vixilancia desta praga é fundamental, xa que nos dá unha información moi valiosa para anticiparnos aos posibles danos que ocasiona no cultivo de millo”, valoran desde FMC Agricultura Solutions.

A “rosquilla do millo” son diferentes especies de lepidópteros do xénero Agrotis, principalmente A. segetum; A. ipsilon; A. exclamationis. No seguimento de FMC están a contabilizar todas estas especies nas súas respectivas trampas semanalmente para coñecer a presión de praga no seu conxunto. Teñen previsto realizar o seguimento e dar a coñecer a evolución da presión de praga nas diferentes zonas onde se localizaron as trampas de seguimento ata o mes de xullo.

A evolución da praga nos últimos 7 días

Na provincia da Coruña as curvas de voo seguen en liña ascendente, incrementándose as capturas na última semana. Destaca notablemente Rois que pasou de 0,33 avelaíñas/trampa-día a semana pasada a 3,43 avelaíñas/trampa-día nesta semana.

Na provincia de Lugo, Sarria e Palas de Rei seguen con niveis elevados de rosquilla. Mentres que Sarria descende un pouco (2,14 avelaíñas/trampa-día) respecto da semana pasada, Palas de Rei segue sen chegar ao pico de voo aumentando capturas ata 2,43 avelaíñas/trampa-día. Na provincia de Lugo, Terra Cha é onde menor presenza de adultos de Agrotis spp. detectaron.

En Pontevedra, en Lalín, mantense o mesmo nivel de capturas que a semana pasada (1,25 avelaíñas/trampa-día).

Por último, en Asturias e Cantabria as capturas son practicamente nulas.

Na Guía de Xestión Integrada de Pragas recoméndase a intervención en canto se detectan os primeiros síntomas, unha vez confirmada a presenza de larvas no cultivo, aínda que non se definiron limiares de actuación. Por iso, unha vez detectada a presenza de adultos, a recomendación é valorar a presenza de plantas danadas (3-5%) ou presenza de eirugas (2 rosquillas por cada 100 plantas) como guía de limiar de dano económico.