“A situación actual do lobo é incompatible coa gandería extensiva”

A xestión do lobo segue xerando conflicto no campo.

Gandeiros e organizacións agrarias cuestionan nun debate organizado en Lugo a expansión do lobo, co conseguinte aumento de danos sobre o gando

O medio rural do noroeste de España lévase enfrontando durante décadas á xestión do lobo. A falta de consenso entre os diferentes actores prolonga un conflito sen resolver, dando unha sensación de inmobilidade e bloqueo. Os gandeiros afectados reclaman medidas efectivas para evitar danos sobre o gando, mentres que a estratexia política, orientada a unha maior protección do cánido, preocupa no agro.

Lugo acolleu esta semana unha xornada multisectorial sobre o lobo na que interviñeron representantes políticos, membros do colectivo científico e gandeiros de zonas de montaña afectadas para debater posibles medidas en torno ás necesidades das explotacións en extensivo. Cales foron as posicións de gandeiros e organizacións agrarias?

O punto de vista de organizacións e asociacións

A polarización quedou plasmada no transcurso desta xornada. “A situación do lobo é totalmente incompatible coa gandería en extensivo”, critica Mercedes Cruzado, gandeira e secretaria xeral en Asturias da organización agraria Coag.

“Na dimensión social deste debate estase aproveitando a desinformación sobre a situación real, e moita xente das cidades cun punto de vista contrario á xestión do lobo non coñece o que nos está pasando aos gandeiros co gando”, explica Cruzado. Ademais, “hai certas cousas que non están pagadas, como a intranquilidade do día a día dunha persoa coma min, que ten unha gandería en extensivo nunha zona do noroeste peninsular afectada polo lobo”, detalla.

A cría en extensivo implica o pastoreo dos animais, pero moitas veces, as medidas contra o lobo resultan insuficientes para evitar os ataques. “Eu teño 5 mastíns, ademais de peches. Pastoreo e manexo os animais todos os días para evitar perdas; a gandería en extensivo é fundamental para a conservación dos pastos -unha das premisas da Directiva de Hábitats-, pero cando vives un ataque xa non só é o diñeiro, senón que matan un animal que estás coidando e ao que te acabaches achegando”, explica Mercedes Cruzado.

Caso galego

A situación en Galicia tamén tivo cabida no debate a través da secretaria xeral do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, quen sinalou que “nos últimos anos, segundo os datos que nos dan da Consellería, o número de manadas aumentou, pasando de 68 a 90, á par das incidencias ocasionadas polos predadores”, amplía.

En canto á caza da especie, os criterios cambiaron a partir da Estratexia para a Conservación e Xestión do Lobo e a Convivencia coas Actividades do Medio Rural, aprobada en xullo deste ano. Ata o de agora, en Galicia autorizábanse batidas ao lobo en caso de danos reiterados, pero a partir da aprobación da Estratexia, a caza do lobo converterase en excepcional, pois só se permitirá cando estea demostrado que os medios de prevención existentes (mastíns, peches, etc.) son insuficientes.

En calquera caso, a caza do lobo en Galicia de xeito legal xa viña sendo mínima, pois o último exemplar abatido oficialmente data do 2013. Cuestión distinta é a situación do furtivismo contra a especie.

Outra das críticas do Sindicato Labrego xira en torno “ás desigualdades territoriais en canto a estrutura da terra e formación”, posto que “en Galicia, por exemplo, temos 11 millóns de parcelas agrícolas e forestais, e unha parte delas de descoñecidos”, lembrou Vilalba, que pide ademais que se lle pague ós gandeiros polo lucro cesantes dos animais.

Desde a ala máis conservacionista da xornada, “o único que se desexa é un territorio no que convivan gandeiros co resto das especies” -expresa Nacho Martínez, da Asociación para a Conservación e o Estudo do Lobo Ibérico-. “Debemos dar alternativas, pero tamén mellorar o discurso porque non é o lobo o único problema do rural”, afirma.

De seguido, interveu Carlos Nores, doutor xubilado da Universidade de Oviedo, para sintetizar que “todos sabemos o que hai que facer, pero ninguén sabe como facelo, polo que cómpre superar esas barreiras e dialogar”.

Perspectiva de gandeiros de montaña

Outro dos puntos de vista da xornada foi o dos gandeiros de alta montaña. Desde a súa óptica, o lobo representa perdas por danos en ataques e un factor que desincentiva a actividade gandeira nas zonas afectadas. “No 1994 tivemos o premio Príncipe de Asturias a pobo exemplar pola conservación paisaxística; moito foi polo pastoreo de montaña e sen embargo, agora xa hai xente pensando en deixar a actividade; entón que vai pasar co entorno e coas 5 certificacións de calidade de queixo – entre Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas – que ten a zona?”, cuestiona Alberto Valle, gandeiro dos Picos de Europa.

Outra das incógnitas que transmite Valle é a incerteza e malestar que se percibe polos ataques. “Que vai pasar con esa xente que firmou a ampliación dunha gandería ou un crédito, e se ve continuamente afectada polo lobo?”, expresa.

“Chega a un punto que unha persoa cunha gandería se pregunta: merece a pena seguir? Non queremos que simplemente nos paguen os danos, non queremos alimentar estes animais silvestres despois de estar criando o noso gando”, denuncia Lucía Velasco, gandeira asturiana.

Asímesmo, a gandería en extensivo depende en certa medida de pastos e, polo tanto, de fincas. “O custe da aplicación de medidas preventivas contra o lobo é elevado, e aínda que nos concedan 20.000 euros -a aplicar en varios anos- para prevención, de que nos serven se temos 50 parcelas polas que rota o gando?”, sinala Benedicto Rojas, gandeiro dos Picos de Europa.