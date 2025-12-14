Situación actual da dermatose nodular contaxiosa: A Xunta segue recomendando non importar gando de Francia

Desde a última comunicación emitida polo Ministerio de Agricultura o 4/12/2025, os Servizos Veterinarios Oficiais (SVO) de Francia notificaron o día 10/12/2025 dous novos focos de DermatoseNodular Contaxiosa (DNC) localizados en dous novos departamentos afectados pola enfermidade próximos á fronteira con España: Ariège e Altos Pireneos (ver mapa 1).
Estes novos focos localízanse fóra da zona restrinxida previamente establecida, o que supuxo un novo salto da enfermidade no país. Estes novos focos declaráronse en granxas de 195 e 28 animais respectivamente, e en ambas as explotacións só un animal do total do censo mostraba sintomatoloxía compatible coa enfermidade. Os SVO franceses asocian a orixe de ambos os focos á existencia de posibles movementos ilegais.
En total, Francia notificou 110 focos desde o inicio do brote (ver mapa 1).
Mapa 1: Localización dos focos confirmados de DNC ata o momento en Francia e España
As autoridades francesas están a implementar na zona afectada as medidas de control contempladas no Regulamento Delegado (UE) 2020/687 da Comisión, polo que se completa o Regulamento (UE) 2016/429 do Parlamento Europeo e do Consello no referente ás normas relativas á prevención e o control de determinadasç enfermidades da lista, que inclúen a inmobilización e baleirado sanitario da explotación afectada, a eliminación de cadáveres de animais matados, a eliminación dos produtos susceptibles de estar contaminados, así como a investigación epidemiolóxica dos focos para tratar de identificar a orixe da infección e os contactos de risco, entre outras.
De igual modo, en Francia séguese implementando a vacinación de emerxencia, con obxecto de frear o avance da enfermidade. En canto á cobertura vacunal, a data de 05/12/2025, na ZR1 departamento de Saboya alcanzouse o 100% e ademais, seguen vacinando os animais que entran; na ZR2, departamento de Ródano vacinouse o 96% dos animais; na ZR3, departamento dos Pireneos Orientais o 77%; na ZR4, departamento de Xura, o 61%; e na ZR5 departamento de Aín, o 76%.
A detección destes dous novos focos non afecta á zona restrinxida pola enfermidade en España. Desde o MAPA están a investigarse os movementos realizados desde os Departamentos de Ariège e Altos Pireneos a España nas últimas semanas. Os SVO das Comunidades Autónomas involucradas están a realizar as actuacións pertinentes para investigar os establecementos de destino para descartar a presenza de síntomas ou lesións compatibles nas devanditas granxas, e para a inmobilización e toma de mostras oficiais en caso de haber calquera sospeita durante as visitas.
No que se refire á situación epidemiolóxica en España, non se detectaron novos focos desde a última notificación o pasado 24 de outubro. Na zona, avanza adecuadamente o plan de vacinación, cunha cobertura vacunal xa próxima ao 95% na zona de vacinación II (actual zona restrinxida) e superior ao 50% na zona de vacinación I (fóra da zona restrinxida e sen focos).
“A situación sanitaria en Francia non está suficientemente controlada polo que desaconsellamos importar gando”
Jesús Javier Orejas Fernández, Xefe do Servizo de Sanidade Animal da Consellería do Medio Rural destaca que “esta detección de novos focos, lonxe dos actualmente activos en Francia, nos Pirineos orientais e na zona de Jura e Ain localizados no noreste do país, significa que a situación sanitaria en Francia non está suficientemente controlada”.
Engade que “esta situación motivou que no Comité de Alerta Sanitaria Veterinaria celebrado esta semana o MAPA decidira que finalmente non vai a autorizar a Francia os movementos de bovinos vacinados nas zonas iniciais da enfermidade (departamentos de Saboia e Ródano) que xa pasaron o período de restricción de movementos e poderían reiniciar a saída de bovinos sen restrición”.
Jesús Orejas lembrra que “a día de hoxe legalmente pode entrar en Galicia cualquera bovino francés agás os localizados nas zonas de restricción establecidas por Francia (as 5 zonas que aparecen no mapa da imaxe ás que se engadirán 2 novas zonas asociadas a estes novos focos)”.
Non obstante, o responsable de Sanidade Animal subliña que “tendo en conta a situación de risco que persiste en Francia e o recoñecemento expreso das autoridades sanitarias francesas da existencia de movementos ilegais no seu teritorio, instamos ao sector bovino galego a que se absteña de incorporar bovinos franceses”.