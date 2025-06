Sistemas de apoio á decisión: O futuro da agricultura comeza hoxe

A agricultura moderna está cada vez máis influenciada polos avances tecnolóxicos, en especial aqueles relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). Neste contexto, a investigación, o desenvolvemento e a innovación en ferramentas dixitais orientadas a mellorar a protección e o seguimento dos cultivos adquiriron un papel fundamental.

A toma de decisións en agricultura require a análise de numerosos factores, como as condicións climáticas, as características do chan, o tipo de cultivo ou a posible aparición de pragas, enfermidades e malas herbas. Polo tanto, a incorporación de solucións tecnolóxicas que faciliten esta análise volveuse imprescindible.

Unha das ferramentas que está a cobrar protagonismo neste ámbito son os Sistemas de Apoio á Decisión en agricultura, coñecidos como sistemas DSS (Decision Support Systems). Estas ferramentas están a ser adoptadas por un número crecente de profesionais do sector debido á súa capacidade para optimizar os procesos produtivos e mellorar a competitividade.

Que son os sistemas DSS e como se aplican na agricultura?

Os sistemas DSS aplicados á agricultura son ferramentas tecnolóxicas capaces de recompilar a información dispoñible en relación con todos estes factores con capacidade para influír nas colleitas, interpretar estes datos e emitir información útil para que o agricultor poida tomar as decisións máis axeitadas para favorecer o desenvolvemento óptimo dos cultivos.

Estes sistemas utilizan modelos matemáticos que permiten simular diferentes escenarios e estimar os resultados esperados de diversas accións, achegando así un valor engadido ao proceso de toma de decisións.

Beneficios dos sistemas DSS na agricultura

Os sistemas DSS ofrecen múltiples vantaxes asociadas á recompilación e procesamento de datos agrícolas. Entre as máis destacadas atópanse:

Acceso a información relevante : trátase de ferramentas deseñadas para a recompilación de fontes de información externas moi diversas, e todas elas de enorme influencia sobre o desenvolvemento dos cultivos.

: trátase de ferramentas deseñadas para a recompilación de fontes de información externas moi diversas, e todas elas de enorme influencia sobre o desenvolvemento dos cultivos. Recomendacións personalizadas : cruzan datos externos con información específica do cultivo (data de sementeira, estado fenolóxico, tratamentos previos, etc.), o que permite emitir suxestións adaptadas a cada caso.

: cruzan datos externos con información específica do cultivo (data de sementeira, estado fenolóxico, tratamentos previos, etc.), o que permite emitir suxestións adaptadas a cada caso. Actualización en tempo real : os modelos DSS ofrecen información suficiente para a toma de decisións en tempo real, xa que unha das súas principais propiedades reside en que esta información se vai actualizando de forma continua.

: os modelos DSS ofrecen información suficiente para a toma de decisións en tempo real, xa que unha das súas principais propiedades reside en que esta información se vai actualizando de forma continua. Detección e resposta temperá : contribúen á detección rápida de ameazas, o que permite aplicar medidas correctoras ou preventivas dentro do marco dunha Xestión Integrada de Pragas.

: contribúen á detección rápida de ameazas, o que permite aplicar medidas correctoras ou preventivas dentro do marco dunha Xestión Integrada de Pragas. Optimización de recursos : axudan a dirixir o uso de produtos fitosanitarios unicamente cara ás parcelas que o requiren.

: axudan a dirixir o uso de produtos fitosanitarios unicamente cara ás parcelas que o requiren. Planificación flexible: eliminan a necesidade de planificacións temporais das actuacións, favorecendo concentrar os esforzos en función das condicións reais e necesidades actuais do cultivo.

Exemplo de aplicación: Agrigenio Viña

Unha das aplicacións prácticas dos sistemas DSS na agricultura é Agrigenio Viña, desenvolvida por BASF. Esta ferramenta proporciona información en tempo real sobre o estado fisiolóxico da vide e a súa exposición a condicións de estrés como seca, temperaturas extremas ou xeadas.

Con base nestes datos, Agrigenio ofrece recomendacións precisas en canto a rega, fertilización e sanidade vexetal. O seu obxectivo é mellorar a resiliencia da planta fronte a pragas e enfermidades comúns nos viñedos, como o míldio ou o oídio, contribuíndo así ao aumento do rendemento e a produtividade.

Ademais da súa aplicación en viñedos, Agrigenio está dispoñible para outros cultivos, adaptándose a diferentes contextos agrícolas. Para máis información sobre esta ferramenta, pódese consultar o sitio web oficial: Agrigenio.