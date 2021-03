Sipcam pon en marcha o seu plan de igualdade

As dúas compañías que forman o Grupo Sipcam España, Sipcam Iberia e Sipcam Inagra, anunciaron a entrada en vigor do seu Plan de Igualdade, que representa un novo paso para eliminar calquera tipo de desigualdade por razón de sexo en ambas as empresas.

A compañía, especializada na produción de fitosanitarios e bioestimulantes, busca con esta iniciativa contribuír a un traballo igualitario, á vez que quere dar cabida ás inquietudes das mulleres que traballan na firma, con sede en Sueca (Valencia).

Coincidindo co Día Internacional da Muller, Sipcam tamén difundiu dúas entrevistas con mulleres do persoal do seu centro de produción, Amparo Oviedo, a máis veterana en persoal, e Ana García, que leva só 4 meses na empresa.