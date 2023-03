Simplificar a solicitude e a tramitación das axudas da PAC, reclamación unánime de Galicia ao goberno central

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, mantivo hoxe un encontro con representantes de diversas entidades agrarias para tratar cuestións de actualidade no sector. Así, aproveitaron para instar ao Goberno central a simplificar o proceso de solicitude e tramitación das axudas da nova Política Agraria Común (PAC), para garantir o acceso ás achegas por parte dos gandeiros e agricultores galegos, así como o futuro das nosas explotacións.

Nesa liña, o conselleiro lembrou que as aplicacións que deben empregar os solicitantes para a tramitación telemática das achegas “se desenvolveron conforme a unha normativa tan recente como complexa”. En concreto, José González advertiu de que “as aplicacións informáticas non están a funcionar como deberan, o que dificulta a entrada de datos”.

Así, José González urxiu á Administración central a simplificar a burocracia e a que novos requisitos como o caderno dixital se implanten de xeito máis progresivo, para evitar o prexuízo aos produtores. A mesma flexibilidade reclamou ao respecto dos novos requisitos medioambientais, os coñecidos como ecorreximes, “ante a dificultade para a súa implantación”.

Unións reclama á Xunta maior contundencia contra “o novo cártel do leite”

Na mesma reunión, a organización Unións Agrarias trasladoulle ao conselleiro do Medio Rural a necesidade de “actuar con celeridade e contundencia contra o novo cartel do leite que está tomando forma da man de moitas das empresas de recollida e transformación láctea de Galicia”.

Tal como manifestou o secretario de UUAA, no encontro “todas propostas de renovación de contratos que están a chegar ás ganderías sospeitosamente móvense na mesma marxe de prezos o que demostra que, como xa fixeron no pasado, de novo as industrias están a actuar de xeito ilícito para forzar unha baixada xeneralizada nas cotizacións lácteas”.

Neste encontro, Roberto García expuxo que “esta realidade empeza a parecerse ao fraude do Cártel do Leite, que denunciado por Unións Agrarias, desembocou na sanción da AICA contra a totalidade das empresas transformadoras de leite por concertar prezos para forzar as baixadas no campo, unha causa que agora está na Audiencia Nacional onde a organización defende a 5.000 gandeiros e que agora se reforzará con novas denuncias en base aos novos indicios que van aparecendo”.

Neste escenario, Unións Agrarias fai un chamamento ás administracións para que “fagan o seu traballo e fagan tan sinxelo como cumprir a Lei da Cadea Alimentaria xa que no seu articulado deixa as claras como a transparencia e a proporcionalidade son os elementos básicos para ensamblar unha cadea de valor que sexa xusta desde o produtor ata o consumido”r.

“E ademais explica que os prezos de venta entre os actores da produción deben de nacer froito dunha negociación, neste momento completamente inexistente, salvo algunha honrosa excepción”, engaden dende a organización. Neste sentido, dende UUAA reclaman que “se manteñan vixentes os contratos de aprovisonamento mais alá do 1 de abril xa que como é publico moitas das industrias seguen sen sentarse cos gandeiros para fixar cotizacións, tal como marca a norma”.

Pola súa parte, dende Medio Rural limítanse a sinalar que “tanto a Administración como os produtores deben estar vixiantes á hora de que se cumpra toda a normativa legal en canto á sinatura de contratos, mantendo unha estabilidade nos prezos que garanta a rendibilidade a medio e longo prazo das nosas explotacións”.