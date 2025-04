SIMBAV: Innovación e sustentabilidade para o sector avícola español

O sector avícola español representa un piar fundamental na produción de carne de polo e pavo a nivel mundial, achegando en 2020 en torno ao 4% da produción global. Este crecemento exponencial xerou un desafío clave: a xestión eficiente dos residuos xerados nas explotacións avícolas, especialmente a polinaza e a pavinaza.

Co obxectivo de transformar estes residuos en recursos aproveitables, xorde o Grupo Operativo SIMBAV, unha iniciativa multidisciplinar que aposta pola economía circular e a dixitalización para mellorar a eficiencia e sustentabilidade do sector.

Xestión eficiente de recursos e dixitalización

A xestión inadecuada dos residuos avícolas pode derivar en graves problemas ambientais e económicos. Por iso, SIMBAV expón unha estratexia innovadora baseada na valorización destes subproductos. A través do uso de tecnoloxías dixitais, búscase optimizar procesos como o consumo enerxético e hídrico, a redución da mortalidade aviaria e a aplicación eficiente dos nutrientes en solos agrícolas.

Un dos piares do proxecto é o desenvolvemento dun sistema de xestión intelixente que facilite a toma de decisións nas explotacións, permitindo un control exhaustivo da eficiencia enerxética e do benestar animal.

Enerxía e biofertilizantes: un paso cara á sustentabilidade

O proxecto SIMBAV aposta pola reutilización da polinaza e a pavinaza, así como de residuos agrícolas, como os restos de poda de vide, para o seu aproveitamento enerxético. Esta estratexia permitirá a xeración de biocombustibles e biofertilizantes, reducindo a dependencia de fertilizantes inorgánicos e fomentando o uso sostible dos recursos. Ademais, a aplicación de enerxías renovables nas explotacións contribuirá á diminución do consumo de auga e enerxía da rede.

Cara a unha produción avícola máis sostible

Con esta iniciativa, SIMBAV non só busca mellorar a competitividade do sector avícola, senón tamén reducir o seu impacto ambiental mediante a aplicación de principios de economía circular e simbiose enerxética. O seu enfoque innovador permitirá optimizar os recursos, mellorar o benestar animal e promover unha produción máis respectuosa co medio ambiente.

En definitiva, SIMBAV representa un paso adiante na modernización do sector avícola, demostrando que a sustentabilidade e a rendibilidade poden ir da man grazas á innovación e a dixitalización.

O proxecto SIMBAV enmárcase no Plan Estratéxico da Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027, financiado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA). A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade responsable da aplicación das citadas axudas.

Orzamento total do proxecto: 597.650,57€, Subvención total: 595.550,57€.

O Grupo Operativo SIMBAV é o responsable destes contidos.