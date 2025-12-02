Silleda retoma a feira de gando vacún con forte suba de prezos nos becerros carniceiros

Tras 5 semanas de suspensión das poxas de gando vacún por mor do brote de Dermatose Nodular Contaxiosa en Cataluña, a Central Agropecuaria de Galicia retomou este martes as feiras de gando vacún en Silleda con suba xeralizada importante dos becerros carniceiros, mantemento de cotizacións no vacún maior e descenso nos prezos medios dos machos de recría, tanto frisones como cruces.
Cunha asistencia maior da habitual en becerros de recría e moi inferior nas categorías de becerros carniceiros e vacún maior, na recría, rexistrouse unha baixada con respecto ás cotizacións establecidas na sesión do pasado 21 de outubro, a última celebrada antes da suspensión de feiras e mercados de vacún por parte da Xunta.
Nas categorías máis concurridas en machos de recría, frisóns de 21 a 50 días e cruces industriais de 21 a 50 días e maiores de 50 días, as baixadas oscilaron entre os 40 euros nos cruces e os 60 nos frisóns. En femias cruces, sen embargo, os prezos mantivéronse de xeito similar á sesión anterior.
Nos becerros carniceiros, a tendencia foi de clara subida, cos machos de raza frisoa revalorizándose case 500 euros, 400 os de cruzamento industrial e 300 os de raza rubia galega. Con estas cifras, a Central Agropecuaria de Galicia acadou na sesión deste martes o seu prezo medio máis alto na categoría de becerros carniceiros, con 1.827,32€ (ata hoxe esta marca estaba nos 1.710,32€ do pasado 30 de setembro).
No caso do vacún maior, mantivéronse os prezos da última sesión de fai mes e medio, cunha leve subida das vacas de categoría Extra, baixada moderada nas de categoría Primeira e repunte tamén nas de Segunda.
Nas mesas de prezos do resto de especies gandeiras, o protagonista foi unha semana máis o porcino, neste caso como consecuencia do foco de peste porcina africana detectado en xabaríns na provincia de Barcelona. O peche dos mercados internacionais para a exportación, entre eles o chinés, sumiu a un dos mercados de referencia, o de Lleida, nunha caída histórica de entre o 7 e o 10% na sesión desta semana, que acabou trasladándose tamén neste caso ao de Silleda, con descensos de entre 9 e 11 céntimos en kg no porcino cebado e de 5 euros en animal nos leitóns. Ovos e coellos non sofren cambios.
Podes descargar o pdf completo da sesión desta semana neste enlace.
Cambios no calendario de decembro por mor do Nadal
Con motivo das festas do Nadal, a organización da Feira de Silleda anunciou tamén este martes os cambios nas poxas deste mes. Así, as sesións do martes 9 e do martes 16 celebraranse con normalidade, pero as do día 23 e 30 de decembro suspéndense, tendo lugar o luns 29 de decembro unha sesión especial de vacas e becerros carniceiros para o abastecemento do mercado durante o Nadal. A entrada será única o domingo 28 desde as 8 da tarde até as 12 da noite e a poxa realizarase o luns 29 ás 10 da mañá. En xaneiro, as poxas retomaranse o martes 6 malia coincidir co día de Reis e ser festivo.