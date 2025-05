Silleda celebra unha poxa de recría a medio gas pola ausencia dos compradores críticos

A Central Agropecuaria de Galicia rexistrou este martes unha nova sesión na que a afluencia se veu novamente mermada polo conflito aberto entre tratantes e organización do mercado. A escaseza de gando axudou a subir os prezos, se ben nos xatos pintos seguen a ser máis baixos que os de fai un mes, antes de que se desencadeara o desentendemento por mor da implantación da poxa exclusivamente dixital.

No relativo ás cotizacións, batéronse dúas novas marcas en canto a prezos medios: por unha banda, a categoría de becerros de recría, que acadou a súa maior media con 558,22€ (o máximo estaba nos 553,60€ do 6 de maio); por outra banda, a categoría de vacún maior, que acadou un prezo medio de 2.328,92€ (o máximo estaba nos 2.306,46€ do 8 de abril).

Con todo, a sesión estivo marcada de novo pola escasa asistencia de becerros de recría. Un total de 459 animais de recría foron adxudicados, dos 487 presentados. Son máis que os que acudiron a semana pasada, pero case a metade dos que houbo na sesión do 22 de abril, antes de que estalara a polémica, cando se contaron 818 animais.

O conflito segue aberto entre unha parte dos tratantes, que se opoñen ao sistema de poxa exclusivamente dixital, e os organizadores do mercado

Os prezos deste martes para as distintas categorías de recría (218,60 euros para os machos pintos de 15 días e 513,48 para os de cruce industrial) son tamén sensiblemente máis baixos que os de fai un mes (277 para os becerros frisóns e 553 para os cruzados), pero o que explica o récord logrado no prezo medio da recría foi precisamente unha maior asistencia de xatos de máis de 50 días, os que deixaron de venderse nas sesións anteriores, e que teñen un maior valor, malia que este martes se pagaron menos que fai un mes.

O vacún maior segue rexistrando tamén prezos récord, coas vacas de categoría extra (a maioría das presentadas) pagándose de media a 2.474 euros, as da categoría primeira a 1.213 euros e as de segunda a 763 euros.

En canto aos becerros carniceiros, seguen mantendo prezos elevados, cos machos frisóns por enriba dos 1.000 euros (1.061€), os xatos de cruce industrial en 1.614 euros de media e os marcados como Ternera Gallega en 1.684 euros.

No relativo ás Mesas de Prezos, esta semana non hai cambios no porcino cebado, que repite a cotización da semana pasada, pero si nos bacoriños, que baixan 3 euros. Tamén baixan os ovos e os coellos.

Suspensión da sesión do día 3 de xuño por mor da Semana Verde

Ademáis, haberá cambios nas sesións das dúas primeiras semanas de xuño, na do martes 3 e na do martes 10, por mor da celebración da Semana Verde de Galicia, que terá lugar entre os días 5 e 8 de xuño no recinto feiral de Silleda. Debido á preparación e montaxe da feira, a sesión do martes 3 suspéndese e a do día 10 será só de becerros de recría, con apertura de portas para a recepción do gando o luns 9 a partir das 10 da noite.