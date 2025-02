Sete preguntas e respostas sobre as Zonas Vulnerables a Nitratos deseñadas en Galicia

O proxecto de crear en Galicia sete zonas vulnerables a nitratos (ZVN) está a xerar preocupación no campo, principalmente nas áreas máis agrícolas, caso da Limia, e das gandeiras, como o Tambre (Trazo, Tordoia), o Ulla (Santiso, Melide) ou Zas. A declaración das ZVN implicaría unha forte restricción ó abonado agrario, que mesmo chegaría a inviabilizar o cultivo de millo, segundo se advirte desde o sector.

Analizamos a orixe e o motivo das zonas vulnerables a nitratos planificadas pola Consellería de Medio Rural, así como posibles solucións. Estas zonas deseñáronse en base a un mapa de zonas afectadas por contaminación difusa publicado polo Ministerio de Transición Ecolóxica no 2022.

O mapa do Ministerio de Transición Ecolóxica que identifica as augas afectadas por contaminación difusa elaborouse cos datos das estacións de control, tendo en conta os límites marcados no Real Decreto 47/2022, que estable uns máximos de 37,5 miligramos / litro de nitratos en augas subterráneas e de 25 miligramos en augas superficiais. Para os encoros, o criterio é a valoración de se hai eutrofización ou pode chegar a habela.

A eutrofización defínese como un aumento dos compostos de nitróxeno e fósforo que provoca o crecemento acelerado de algas, plantas acuáticas ou cianobacterias, causando transtornos negativos no medio e na propia calidade das augas.

A resposta en cada caso está suxeita a interpretacións. Que responsabilidade teñen os pozos negros das vivendas ou a mala depuración das augas residuais urbanas e que parte corresponde a malas prácticas de abonado no agro?.

Como balance xeral, o Ministerio de Transición Ecolóxica considera que en Galicia, a carga total de nitróxeno divídese entre sector agrario (80%), augas residuais urbanas (17%) e verquidos industriais (3%).

A nivel de cantidade de nutrientes, o Ministerio calcula que en Galicia, como media, hai un exceso de nitróxeno de arredor de 40 Kg. / hectárea, así como un exceso de fósforo duns 15 Kg. / hectárea.

3) Que incumprimentos se detectaron nas Zonas Vulnerables a Nitratos previstas en Galicia?

Ferrolterra (San Sadurniño, Valdoviño, Moeche)

O Ministerio marca como zona afectada o encoro das Forcadas, que é un punto clave de abastecemento de auga para consumo humano en Ferrolterra. Trátase por tanto dun enclave sensible de especial vixilancia.

A cuestión é que ese punto rexistra concentracións de nitróxeno moi por baixo dos máximos permitidos pola normativa para augas superficiais, polo que o criterio que se tivo en conta é o do perigo de eutrofización.

Cecebre (Abegondo, Carral, Cerceda, Oza – Cesuras)

O encoro de Cecebre é un caso similar ó anterior. Presenta concentracións de nitratos moi por debaixo dos máximos permitidos pola normativa, polo que o criterio que se seguiu é o do perigo de eutrofización. Igual que no caso das Forcadas, o de Cecebre é un encoro sensible, ao ser o punto de abastecemento de auga da cidade da Coruña.

En dous dos concellos desta área, que agora se queren catalogar como zona vulnerable, Oza-Cesuras e Abegondo, dáse o paradoxo de que hai un estudo de 14 anos de duración das universidades da Coruña e Vigo que demostra unha boa calidade das augas no regato Corbeira, un dos cauces da comarca que en último termo remata no encoro de Cecebre.

Tambre (Trazo e Tordoia)

Un punto de control de augas subterráneas no concello de Trazo presenta límites de nitratos superiores ós permitidos. Este punto ten ademais a particularidade de que se atopa preto do río Tambre, na zona onde Santiago capta as súas augas para consumo urbano.

Ulla (Santiso e Melide)

Dous puntos de control de augas subterráneas presentan límites superiores ós permitidos. A zona vulnerable chegaría ata o encoro de Portodemouros, o que incorpora unha nova derivada ó problema, pois alí están previstos os verquidos da industria de celuloda e fibras téxtiles proxectada por Altri.

Zas

Marcouse un punto de control de augas subterráneas que presenta límites superiores ós permitidos.

Umia (Cambados, Vilanova de Arousa, Ribadumia, Meis)

Un punto de control de augas subterráneas presenta contaminación por nitratos e tamén se marcaron puntos costeiros con afección.

A Limia

Presenta diversos puntos de control subterráneos con límites superiores ós permitidos, así como dous encoros no Limia que se marcaron polos episodios de eutrofización que padecen.

Outros puntos nos que non se deseñaron Zonas Vulnerables a Nitratos

O mapa de áreas afectadas por contaminación difusa do Ministerio recolle tamén tres puntos adicionais no interior e numerosos puntos en todas as rías da costa galega, tanto de augas superficiais como subterráneas nalgún caso (Ría de Vigo).

Nos tres puntos adicionais do interior, un é na comarca de Valdeorras (augas subterráneas). Outro en Ourense, no encoro de Cachamuiña, que abastece de auga á cidade, e outro no encoro de Castrelo de Miño, no Ribeiro.

Na zona costeira, no entorno da Ría de Vigo tamén aparecen outros dous puntos de augas subterráneas marcados como contaminados.